影／基隆為黃阿瑪點燈 賴總統：期待童子瑋接棒攜手點亮基隆港東西岸

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」今晚點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。童子瑋表示，今年是基隆建城400年，希望透過文化、藝術與親子活動，讓港區成為城市歡慶的重要舞台。賴總統則表示，期待童子瑋接棒，未來一起攜手點亮基隆港的東岸、西岸，讓400年的港口城市展現新的活力。

賴清德表示，今天活動所在的國門廣場，就是基隆市港改變的具體例子，在蔡英文總統任內、自己擔任行政院長時，與當時林右昌市長所帶領的市府團隊合作，推動市港再生、國門改造、軍港西遷等建設，一步一步讓過去被圍牆隔開的城市與港口重新連結。城市的改變需要一棒接一棒，才能持續往前。

賴清德表示，童子瑋近期提出「點亮西岸」以及「東岸旅運核心、西岸國門中心」的發展構想，就是希望能夠進一步整合港區、交通、觀光與商業機能，幫助基隆再次進步跟發展。

賴清德表示，他很支持童子瑋提出的城市藍圖，因為童子瑋說，基隆港不應該只是船舶停靠的地方，更要成為市民生活的空間，以及旅客走進基隆、認識基隆的重要入口。他期待，未來能夠與童子瑋一起努力，把基隆港的東岸、西岸都點亮，讓這座走過400年的港口城市，在下一個階段展現新的活力。

童子瑋表示，基隆不只有港口、有歷史，也是一座充滿創意、文化與活力的城市，因此特別舉辦「基隆400童樂會」，希望在回顧城市歷史的同時，也替這一代的基隆人留下新的城市記憶。

童子瑋說，「基隆400童樂會」從紙風車相關演出、歷史研討會、策展，再到這次邀請大家熟悉的台灣IP「黃阿瑪的後宮生活」來到基隆港，就是希望把大型裝置藝術、親子活動、歷史記憶與當代文化串連起來，讓整個港區成為充滿歡笑的城市舞台。他說，希望不只是基隆的孩子，也讓全台灣的大小朋友，都願意走進基隆、認識基隆、喜歡基隆。

童子瑋指出，基隆正站在下一個400年的起點，除了用文化與活動重新打開港口，也要進一步思考整座港區未來的發展。他近期提出「西岸國門中心、東岸旅運核心」雙核心構想，希望將港口跟城市生活重新整合，包括擴充東岸旅運量能，以及在西岸規畫海洋生態館、商業空間等構想，讓已經逐步發展的東岸繼續擴大，也把西岸真正點亮。

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」今晚點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。記者季相儒／攝影

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」今晚點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。記者季相儒／攝影

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」今晚點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。記者游明煌／攝影

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」今晚點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。記者季相儒／攝影

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」今晚點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。記者季相儒／攝影