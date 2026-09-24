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影／賴清德基隆港點燈「黃阿瑪」 喊話與童子瑋一起點亮東西岸

攝影中心／ 記者季相儒／基隆即時報導
「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港。記者季相儒／攝影
「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港。記者季相儒／攝影

高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港，賴清德總統出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕活動，從基隆400年歷史談城市未來，也公開肯定基隆市長參選人童子瑋提出的「點亮西岸」構想。

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賴清德致詞表示，基隆400年不只是回顧歷史，更重要的是思考下一個400年的方向。他說，基隆「因港而生、因港而興」，基隆港也是台灣走向世界的重要門戶，未來應從基隆港再出發，重新想像城市發展。

賴清德提到，過去中央與地方推動軍港西遷等建設，逐步把港口重新打開，讓城市與海港重新連結。他也支持童子瑋提出以西國門中心、東岸旅運中心為方向，整合港區交通、觀光及商業機能。

賴清德說，未來基隆發展需要中央、地方及港務單位持續合作，也需要年輕、有活力、有創意及執行力的市長。他最後表示，今天用燈光點亮基隆，更期待未來與童子瑋及基隆市民「一起把基隆港的東岸、西岸都點亮」。

這場活動由童子瑋籌辦，與「黃阿瑪的後宮生活」合作，巨型水上氣球22日進港測試時曾發生纜繩斷裂，經處理後完成定位，今晚正式點燈，成為基隆400慶祝活動的亮點。

高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港，賴清德總統（左二）出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕點燈活動。記者季相儒／攝影
高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港，賴清德總統（左二）出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕點燈活動。記者季相儒／攝影

賴清德總統（左）出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕活動，從基隆400年歷史談城市未來，也公開肯定基隆市長參選人童子瑋（右）提出的「點亮西岸」構想。記者季相儒／攝影
賴清德總統（左）出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕活動，從基隆400年歷史談城市未來，也公開肯定基隆市長參選人童子瑋（右）提出的「點亮西岸」構想。記者季相儒／攝影

賴清德致詞表示，基隆400年不只是回顧歷史，更重要的是思考下一個400年的方向。他說，基隆「因港而生、因港而興」，基隆港也是台灣走向世界的重要門戶，未來應從基隆港再出發，重新想像城市發展。。記者季相儒／攝影
賴清德致詞表示，基隆400年不只是回顧歷史，更重要的是思考下一個400年的方向。他說，基隆「因港而生、因港而興」，基隆港也是台灣走向世界的重要門戶，未來應從基隆港再出發，重新想像城市發展。。記者季相儒／攝影

高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港，白天已經有民眾帶著心愛的貓咪到現場與皇阿瑪合影留念。記者季相儒／攝影
高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港，白天已經有民眾帶著心愛的貓咪到現場與皇阿瑪合影留念。記者季相儒／攝影

晚上點燈後也有民眾帶著兩隻橘貓一同與皇阿瑪合影。記者季相儒／攝影
晚上點燈後也有民眾帶著兩隻橘貓一同與皇阿瑪合影。記者季相儒／攝影

基隆港 基隆 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉 賴清德

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