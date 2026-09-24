聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴清德基隆港點燈「黃阿瑪」 喊話與童子瑋一起點亮東西岸
高、寬各15公尺的「黃阿瑪」水上氣球今晚正式點亮基隆港，賴清德總統出席「黃阿瑪的後宮生活：基隆400同樂會」開幕活動，從基隆400年歷史談城市未來，也公開肯定基隆市長參選人童子瑋提出的「點亮西岸」構想。
賴清德致詞表示，基隆400年不只是回顧歷史，更重要的是思考下一個400年的方向。他說，基隆「因港而生、因港而興」，基隆港也是台灣走向世界的重要門戶，未來應從基隆港再出發，重新想像城市發展。
賴清德提到，過去中央與地方推動軍港西遷等建設，逐步把港口重新打開，讓城市與海港重新連結。他也支持童子瑋提出以西國門中心、東岸旅運中心為方向，整合港區交通、觀光及商業機能。
賴清德說，未來基隆發展需要中央、地方及港務單位持續合作，也需要年輕、有活力、有創意及執行力的市長。他最後表示，今天用燈光點亮基隆，更期待未來與童子瑋及基隆市民「一起把基隆港的東岸、西岸都點亮」。
這場活動由童子瑋籌辦，與「黃阿瑪的後宮生活」合作，巨型水上氣球22日進港測試時曾發生纜繩斷裂，經處理後完成定位，今晚正式點燈，成為基隆400慶祝活動的亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。