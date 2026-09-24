蘆洲掃市場搶票！李四川凌晨來、蘇巧慧傍晚到 都有人送蒜頭、菜頭

國、民兩黨新北市長參選人今天都到蘆洲區的菜市場掃街，李四川凌晨到批發市場、蘇巧慧下午到黃昏市場，兩人都有支持攤商熱情贈送大蒜與菜頭，象徵「凍蒜」、「好彩頭」。

國民黨李四川凌晨5點天未亮就到大台北果菜市場，由新北市調解委員會主席聯誼會會長林志忠、市議員黃桂蘭和李翁月娥、參選人蔡政呈陪同向攤商及民眾問候，預祝大家中秋佳節愉快。

李四川承諾未來擔任市長，一定會做攤商最堅實的後盾，改善市場環境、守護攤商生計，攜手一同顧民生、顧產業，並強調將全力推動興建「蘆社大橋」，分流區域車潮，串聯高科技產業，創造在地更多就業機會。

並加速建構「五泰輕軌」、「泰板輕軌」，打通蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋等地區的交通連接，讓在地居民交通更方便，同時還說會興建蘆洲醫院，補足當地與溪北地區的醫療需求，以工程人「實實在在解決問題」的精神，把每一項政策落實為看得見的建設。

民進黨蘇巧慧下午由市議員李倩萍、彭佳芸、李余典、參選人陳俊維陪同到中華街黃昏市場，民進黨性平部主任李晏榕也帶領「烏貓戰隊」將首次助選活動獻給蘆洲。

蘇巧慧表示，非常感謝蘆洲鄉親總是大力支持、鼓勵她，未來她會攜手在地民意代表，加速推動蘆南蘆北重劃區、蘆洲醫院，同時緊盯捷運環狀線北環段工程進度，從交通、醫療等面向，完善當地生活機能，為蘆洲市民打造更便捷、舒適的居住環境，也會帶領新北隊在選戰最後65天拚盡全力，匯聚各方力量，帶領新北市迎接新時代。

蘇巧慧同時預告27日星期天將在三重向日葵廣場舉辦「中秋戲曲之夜」，邀請唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，歡迎大家在中秋連假與親朋好友相約出門看戲，一起感受傳統戲曲的魅力。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午到蘆洲中華街黃昏市場拜票，熱情攤商贈送大蒜與菜頭，象徵「凍蒜」、「好彩頭」。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）凌晨5點天未亮就到蘆洲的大台北果菜市場拜票，向攤商及民眾問候，預祝大家中秋佳節愉快。圖／李四川競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午由市議員李倩萍、彭佳芸、李余典、參選人陳俊維陪同到蘆洲中華街黃昏市場拜票，向攤商及民眾問候。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右二）凌晨5點天未亮就到蘆洲的大台北果菜市場拜票，熱情攤商贈送大蒜與菜頭，象徵「凍蒜」、「好彩頭」。圖／李四川競辦提供