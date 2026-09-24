軍榮眷後援會全力相挺 李四川：勇敢承擔責任、打造新北新局

國民黨新北市長參選人李四川今天出席中和市民活動中心舉辦的「軍榮眷後援會」成立大會，現場吸引數百位軍榮眷熱情參與。支持者手持象徵務實做事精神的造型小鎚子與自製應援旗幟，現場國旗飄揚、聲勢浩大。李四川致詞時致上崇高敬意，感謝國軍守護國家安全的奉獻，李強調當責任來臨，工程人絕不退縮，將以40年工程與行政經驗奉獻新北。

針對中永和地區發展，李四川提出三大施政藍圖：第一是加速推動老舊社區都市更新，全力改善市民居住安全；第二為積極推進捷運「中和光復線」，串聯中永和至公館地區，構建便捷交通廊道；第三則是借鏡過去引進輝達（NVIDIA）突破法令限制的經驗，務實檢討不合時宜的法規、精進都市計畫，讓城市發展與國際接軌。

李四川強調，工程人的核心精神是務實解決問題，未來將做基層與里長的堅實靠山，全力以赴接棒侯友宜市長，延續建設並落實照顧軍榮眷的承諾。

這場軍榮眷後援會成立大會由退役陸軍中將、陸軍官校校友總會會長羅際琴擔任後援會主委，國民黨副主席季麟連、前黨主席洪秀柱、立委張智倫及多位新北市議員、跨黨派民代參選人均到場力挺。全場揮舞國旗、敲響勝選小鎚，齊聲高喊當選，展現軍榮眷挺川大團結氣勢。

李四川今出席「軍榮眷後援會」成立大會，數百位軍榮眷到場熱情相挺，會場內國旗飛揚，展現大團結勝選氣勢。圖／李四川競辦提供

李四川今出席「軍榮眷後援會」成立大會，數百位軍榮眷到場熱情相挺，會場內國旗飛揚，展現大團結勝選氣勢。圖／李四川競辦提供