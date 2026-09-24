李四川進攻鶯歌 推鐵路地下化、深化陶瓷文化

國民黨新北市長參選人李四川今赴對手蘇巧慧本命區鶯歌搶票，稱將推鐵路地下化延伸至鶯歌、深化陶瓷文化。針對蘇巧慧今天邀總統合體，李四川重申他的大咖就是新北市民。

李四川今天上午出席鶯歌區競總暨川友會成立大會，除了國民黨立委張智倫、新北議員洪佳君、呂家愷、黃永昌、林金結等人，民眾黨議員參選人吳亞倫等跨黨派人士也到場力挺。

李四川表示，過去在台北縣副縣長、新北市副市長任內，與里長、民代共同推動多項鶯歌在地建設，之後若當選擔任市長將推動大漢溪捷運縱貫線、樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，強化溪南地區交通，並深化鶯歌的陶瓷文化底蘊。

另外，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天邀總統賴清德站台，李四川說，尊重對手選舉安排，他的最大咖就是新北市404萬市民。媒體再追問，蘇巧慧兩度與總統同框，是否要幫新北討捷運補助款，李四川說，看蘇巧慧的協調力，對於新北被砍的54.1億捷運補助款，中央能否儘速撥款，「我們拭目以待」。

此外，李四川今天也成立新北醫師後援會，百位醫師及醫界代表齊聚力挺。李四川說，針對醫界提出的基層醫療糾紛、疫苗冷鏈與地區醫院法規困境等議題，未來將面對面傾聽醫界心聲解決問題，成為醫療人員後盾。

李四川提及，過去曾參與推動土城醫院BOT案，從會勘、遷墳到興建一步步落實，他將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，落實5大醫療政策，包括興建蘆洲醫院、加速板橋醫療園區、興建淡海新市鎮醫院、擴充土城醫療園區服務設置失智與長照專區，以及協助擴建恩主公醫院。