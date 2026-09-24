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徐欣瑩拋新竹女力政見 首波鎖定健檢、就業與家暴支持

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼等政見。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼等政見。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首波「2030新竹女力」政見，提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼。

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徐欣瑩表示，過去與婦女團體及地方女性互動時，不少人盼政府在女性健康與醫療投入更多資源，也讓她想起母親過去突然罹癌的經歷，因此提出「建立新竹女性全生命支持體系」願景，從健康、就業及照顧支持等面向協助女性。

徐欣瑩提出「免費女性健康一站式檢查」，整合骨密度、乳房超音波、甲狀腺功能及貧血等檢查，依年齡、家族史及個人風險提供適合項目，若發現異常，銜接醫療轉介及追蹤；並結合巡迴醫療深入尖石、五峰、北埔、峨眉及橫山等地。

就業方面，她規畫「女性再出發計畫」，提供二度就業婦女創業啟動金，並整合AI與數位培訓、創業顧問、市場媒合及貸款資源。她表示，女性照顧家庭的歲月不應成為職涯空白，政府應協助跨出重新就業或創業的第一步。

家暴支持部分，徐欣瑩提出「新竹家暴被害人安心重啟計畫」，加碼緊急生活津貼、建立高風險個案快速核發機制，並針對育兒、失業、傷病或無住所者延長扶助期間，同時整合租屋、托育、法律、心理及就業服務。

徐欣瑩表示，女性政策並非替女性安排人生，而是排除發展障礙，讓女性能擁有健康、安全、工作及自主選擇。徐欣瑩辦公室指出，後續還將發布下一波「2030新竹女力」政見。

徐欣瑩提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼等政見。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼等政見。圖／徐欣瑩辦公室提供

徐欣瑩提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼等政見。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼等政見。圖／徐欣瑩辦公室提供

徐欣瑩 健檢 2026九合一選舉 新竹縣選舉 政見

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