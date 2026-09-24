金門不該只是「中轉站」！24歲林鑫一選議員 拋8大政見：讓年輕人願意留下

年僅24歲、目前仍是金門大學觀光系學生的嵐汐製作執行長林鑫一，投入金門縣議員第一選舉區選戰，今天召開記者會說明參選初衷與公共政策構想。他以「年輕人不該只是等待未來，而是現在就開始做」為訴求，強調自己不是只談理想，而是希望從實際行動出發，把年輕世代的想法帶進地方公共事務。

林鑫一表示，「改變是做出來的，不是想出來的，更不是喊出來的。」他認為，自己正處於金門年輕世代的生活現場，更能理解年輕人為何離開、為何不願回來，以及什麼樣的工作、生活與育兒條件，才可能讓青年願意留在金門、返鄉發展。

林鑫一是台中人，他因為來金門讀書，而愛上這裡。林鑫一表示，金門擁有高粱酒、戰地文化等獨特資源，但觀光發展不能只停留在「把人帶進來」，更重要的是設法讓遊客留下來、住下來、消費，甚至因為一場活動或一個品牌再次回到金門。他認為，可參考其他城市透過大型演唱會、節慶活動帶動旅宿、餐飲及商圈消費的經驗，結合金門自身條件，逐步建立具有地方辨識度的娛樂及活動品牌。

「不要再讓金門只是一個中轉站，也不要讓來到金門的遊客只是過客。」林鑫一說，若能把觀光、娛樂、旅宿、餐飲與在地產業串聯，不僅能增加旅客停留時間，也有機會創造青年就業及返鄉發展的產業機會。

林鑫一政見以「拚產業、顧生活、挺家庭、留人口」為主軸，提出八大方向，包括發展音樂、表演、市集及節慶等離島娛樂產業；推動社區資源回收站；盤點活化閒置公共建設；改善交通號誌、標線及道路動線；強化青年就業、居住及成家支持；推動0至12歲「親子養育券」；檢討學生交通券額度；以及提供孕產婦產檢、就醫交通補助，希望從產業、交通、育兒到人口政策，降低青年在金門生活的負擔。

除了參選，林鑫一目前也持續投入地方活動，他所經營的嵐汐製作將於10月3日在烈嶼鄉習山湖公園舉辦「Splash Fest. 玩水祭」，延續「鑫的一年 X 離島最強巡演」系列活動，邀請玖壹壹、郭書瑤、王ADEN、黃祝賢儒、林可倫等藝人演出，希望透過音樂、玩水及大型娛樂活動，讓金門除了既有戰地與高粱文化，也能有更多符合年輕族群需求的休閒選擇。

林鑫一表示，年輕世代參與公共事務，不應只是「等有一天輪到自己」，而是現在就應該投入。他說「我認為，是時候讓真正的年輕人來做做看了。」從籌辦大型活動、創造新的觀光內容，到提出青年、親子及交通政策，他希望用實際行動證明，年輕人不只是會提出想法，也能把想法一步步變成具體成果。

年僅24歲、目前仍是金門大學觀光系學生的嵐汐製作執行長林鑫一，投入金門縣議員第一選舉區選戰，他以「年輕人不該只是等待未來，而是現在就開始做」為訴求，強調自己不是只談理想，而是希望從實際行動出發，把年輕世代的想法帶進地方公共事務。記者蔡家蓁／攝影