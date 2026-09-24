快訊

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

不滿被嘲諷辱罵…國中生行凶自首原因曝光 新北某高中生頸部遭刺命危

聽新聞
0:00 / 0:00

金門不該只是「中轉站」！24歲林鑫一選議員 拋8大政見：讓年輕人願意留下

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
嵐汐製作執行長林鑫一（右）此次投入金門縣議員第一選舉區選戰，而副執行長謝寧（左）此次則投入金寧鄉代表的選舉，兩位年輕人希望為金門做出改變。記者蔡家蓁／攝影
嵐汐製作執行長林鑫一（右）此次投入金門縣議員第一選舉區選戰，而副執行長謝寧（左）此次則投入金寧鄉代表的選舉，兩位年輕人希望為金門做出改變。記者蔡家蓁／攝影

年僅24歲、目前仍是金門大學觀光系學生的嵐汐製作執行長林鑫一，投入金門縣議員第一選舉區選戰，今天召開記者會說明參選初衷與公共政策構想。他以「年輕人不該只是等待未來，而是現在就開始做」為訴求，強調自己不是只談理想，而是希望從實際行動出發，把年輕世代的想法帶進地方公共事務。

2026九合一選舉

林鑫一表示，「改變是做出來的，不是想出來的，更不是喊出來的。」他認為，自己正處於金門年輕世代的生活現場，更能理解年輕人為何離開、為何不願回來，以及什麼樣的工作、生活與育兒條件，才可能讓青年願意留在金門、返鄉發展。

林鑫一是台中人，他因為來金門讀書，而愛上這裡。林鑫一表示，金門擁有高粱酒、戰地文化等獨特資源，但觀光發展不能只停留在「把人帶進來」，更重要的是設法讓遊客留下來、住下來、消費，甚至因為一場活動或一個品牌再次回到金門。他認為，可參考其他城市透過大型演唱會、節慶活動帶動旅宿、餐飲及商圈消費的經驗，結合金門自身條件，逐步建立具有地方辨識度的娛樂及活動品牌。

「不要再讓金門只是一個中轉站，也不要讓來到金門的遊客只是過客。」林鑫一說，若能把觀光、娛樂、旅宿、餐飲與在地產業串聯，不僅能增加旅客停留時間，也有機會創造青年就業及返鄉發展的產業機會。

林鑫一政見以「拚產業、顧生活、挺家庭、留人口」為主軸，提出八大方向，包括發展音樂、表演、市集及節慶等離島娛樂產業；推動社區資源回收站；盤點活化閒置公共建設；改善交通號誌、標線及道路動線；強化青年就業、居住及成家支持；推動0至12歲「親子養育券」；檢討學生交通券額度；以及提供孕產婦產檢、就醫交通補助，希望從產業、交通、育兒到人口政策，降低青年在金門生活的負擔。

除了參選，林鑫一目前也持續投入地方活動，他所經營的嵐汐製作將於10月3日在烈嶼鄉習山湖公園舉辦「Splash Fest. 玩水祭」，延續「鑫的一年 X 離島最強巡演」系列活動，邀請玖壹壹、郭書瑤、王ADEN、黃祝賢儒、林可倫等藝人演出，希望透過音樂、玩水及大型娛樂活動，讓金門除了既有戰地與高粱文化，也能有更多符合年輕族群需求的休閒選擇。

林鑫一表示，年輕世代參與公共事務，不應只是「等有一天輪到自己」，而是現在就應該投入。他說「我認為，是時候讓真正的年輕人來做做看了。」從籌辦大型活動、創造新的觀光內容，到提出青年、親子及交通政策，他希望用實際行動證明，年輕人不只是會提出想法，也能把想法一步步變成具體成果。

年僅24歲、目前仍是金門大學觀光系學生的嵐汐製作執行長林鑫一，投入金門縣議員第一選舉區選戰，他以「年輕人不該只是等待未來，而是現在就開始做」為訴求，強調自己不是只談理想，而是希望從實際行動出發，把年輕世代的想法帶進地方公共事務。記者蔡家蓁／攝影
年僅24歲、目前仍是金門大學觀光系學生的嵐汐製作執行長林鑫一，投入金門縣議員第一選舉區選戰，他以「年輕人不該只是等待未來，而是現在就開始做」為訴求，強調自己不是只談理想，而是希望從實際行動出發，把年輕世代的想法帶進地方公共事務。記者蔡家蓁／攝影

嵐汐製作執行長林鑫一（右）此次投入金門縣議員第一選舉區選戰，而副執行長謝寧（左）此次則投入金寧鄉代表的選舉，兩位年輕人希望為金門做出改變。記者蔡家蓁／攝影
嵐汐製作執行長林鑫一（右）此次投入金門縣議員第一選舉區選戰，而副執行長謝寧（左）此次則投入金寧鄉代表的選舉，兩位年輕人希望為金門做出改變。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 政見

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金門警友會沉寂後重新啟動 李光杏接首任理事長誓言當警察最堅實後盾

第十屆法藍瓷想像計畫成果展登場 青年攜手孩童點亮偏鄉

台東市長選戰藍綠拚市政 藍陳銘風查遊具破壞、綠翁聖惠提全齡照顧

苗栗市長參選人林月琴、彰化市長參選人黃柏瑜合體 黃昏市場拜票

相關新聞

金門不該只是「中轉站」！24歲林鑫一選議員 拋8大政見：讓年輕人願意留下

年僅24歲、目前仍是金門大學觀光系學生的嵐汐製作執行長林鑫一，投入金門縣議員第一選舉區選戰，今天召開記者會說明參選初衷與公共政策構想。他以「年輕人不該只是等待未來，而是現在就開始做」為訴求，強調自己不是只談理想，而是希望從實際行動出發，把年輕世代的想法帶進地方公共事務。

耗資4億…船員會館千名漁工僅有兩台脫水機 農業部次長：脫水一分鐘，很快

前鎮漁港投入81億元改造卻問題叢生，其中耗資4.05億元蓋船員會館2樓左右兩側沐浴休閒區裝設共8台烘乾機和2台脫水機，提供旺季時數千名漁工沐浴洗衣用，記者問農業部政務次長黃昭欽，兩台脫水機夠用嗎？黃昭欽回「脫水1分鐘而已，很快」。

徐欣瑩拋新竹女力政見 首波鎖定健檢、就業與家暴支持

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首波「2030新竹女力」政見，提出建立女性全生命支持體系，包括免費女性健康一站式檢查、二度就業婦女創業啟動金，以及加碼家暴被害人緊急生活津貼。

前鎮漁港會勘 賴瑞隆、柯志恩隔空交鋒

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天會勘前鎮漁港，柯志恩表示，經費應花在刀口上，漁民過去多次提出需求卻遭忽視。民進黨高雄市長參...

沈伯洋「地下總幹事」曝光 每天數饅頭：有這張票就贏

九合一選舉倒數兩個月，愛女兒的民進黨台北市長候選人沈伯洋近期上節目透露，最近只能視訊或抽出10分鐘時間陪女兒，再去跑行程。不過，女兒小麻糬督戰，不僅學會競選歌曲「台北順起來」，還會提醒他笑的時候不要瞇眼等，讓沈伯洋直呼「女兒才是地下總幹事。」

中央砍新北54.1億捷運款 李四川競辦：蘇巧慧2度同框賴清德卻隻字未提

選戰倒數，今賴清德總統與民進黨新北市長參選人蘇巧慧二度同框，賴致詞時稱「普發一萬元是蘇巧慧親自建議」。李四川競選辦公室發言人郭音蘭質疑，日前新北市重大捷運建設補助款遭中央大刀痛砍54.1億元，嚴重衝擊市民交通權益，蘇巧慧卻隻字未提，請問蘇巧慧「被中央砍掉54.1億元新北捷運補助款，到底何時才要向中央討回來？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。