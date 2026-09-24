前鎮漁港會勘 賴瑞隆、柯志恩隔空交鋒

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天會勘前鎮漁港，柯志恩表示，經費應花在刀口上，漁民過去多次提出需求卻遭忽視。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說，上週中央已拍板優化方案。

柯志恩今天偕民眾黨立委洪毓祥、許忠信，及多名議員至前鎮漁港會勘，針對多功能水產運銷中心、雨污水下水道及船員會館等設施進行實地了解。

柯志恩表示，前鎮漁港是高雄遠洋漁業的重要基地，相關工程投入大量公帑，面對攤商、漁工反映的問題應該逐項檢視改善，而不是把立委監督的職責，解讀成唱衰高雄。

賴瑞隆透過新聞稿表示，17日自己陪同行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季赴現場視察，並與市長陳其邁共同討論後拍板「2年試營運計畫」，漁業署已公布方案內容，籲藍白不要唱衰高雄。

柯志恩說，去年12月她就曾到現場提出動線、攤商進駐意願、管線及魚貨切割銷售等問題，如今仍有攤商擔心下貨接駁不順、動線壅塞，甚至影響魚貨新鮮度等，顯示現場實際操作需求與目前規劃仍有落差，相關單位應儘速釐清並提出改善方案。

賴瑞隆表示，該處理的早就處理，該改善的也已經拍板。樂見各界關心高雄，但在會勘時形塑前鎮漁港的問題沒有人處理，顯然是「先唱衰、再收割」，不僅無助漁民，也不該把漁民長年盼望的建設變成政治舞台。

海洋局也發布新聞稿強調，多功能水產品運銷中心的規劃，是為改善傳統魚市場作業環境，提升食品安全及冷鏈品質。針對攤商最關心的營運成本問題，中央已明確宣布前2年試營運期間免收費，2年後則由高雄區漁會依實際管理需求收取費用，並以不高於目前收費水準為原則。