中央砍新北54.1億捷運款 李四川競辦：蘇巧慧2度同框賴清德卻隻字未提

選戰倒數，今賴清德總統與民進黨新北市長參選人蘇巧慧二度同框，賴致詞時稱「普發一萬元是蘇巧慧親自建議」。李四川競選辦公室發言人郭音蘭質疑，日前新北市重大捷運建設補助款遭中央大刀痛砍54.1億元，嚴重衝擊市民交通權益，蘇巧慧卻隻字未提，請問蘇巧慧「被中央砍掉54.1億元新北捷運補助款，到底何時才要向中央討回來？」

郭音蘭指，交通建設是新北發展的重中之重，然而中央政府日前大刀一砍，直接刪減新北三大捷運建設高達54.1億元補助款，讓地方軌道工程推動面臨嚴峻缺口。蘇巧慧近來已二度與賴清德合體，忙著選舉造勢，但面對404萬新北市民最迫切的捷運預算短缺，卻不願意跟賴清德當面爭取。

郭音蘭也質疑，過去在野黨推動普發現金一萬，蘇巧慧跟著民進黨立委認同這是搞垮台灣，結果到了現在，蘇巧慧卻反而成為建議普發現金的人，極致雙標已經讓民眾看破手腳，但比起在造勢台上急著收割政績，新北市民更想問的是，中央大砍新北54.1億捷運款，蘇巧慧到底什麼時候才要向中央討回來？究竟何時能全數補齊？

郭音蘭表示，她要三問蘇巧慧，第一，什麼時候要向賴清德當面開口？既然能暢談普發一萬是自己建議的，為何同框兩次，卻一句話都不敢為新北市民公開爭取這54.1億元捷運款？第二，何時把砍掉的經費討回來？捷運工程進度不等人，中央砍掉的這筆龐大經費到底何時如數撥還？第三，何時展現所謂的協調統合能力？蘇巧慧過去強調首長要有協調統合能力，如今面對新北預算被中央大砍卻噤若寒蟬，看不到為地方討回建設款的魄力。