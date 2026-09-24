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竹北2公園完工不到4年又砸千萬翻新 徐欣瑩陣營轟「敗家有方」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台北市議員參選人賴苡任今在臉書發文，質疑竹北市長鄭朝方任內將完工不到4年的福興公園、縣福園公園部分設施拆除後重新改建。圖／竹北市公所提供
台北市議員參選人賴苡任今在臉書發文，質疑竹北市長鄭朝方任內將完工不到4年的福興公園、縣福園公園部分設施拆除後重新改建。圖／竹北市公所提供

台北市議員參選人賴苡任今質疑竹北福興公園、縣福園公園改善不到4年又投入千萬元翻新；竹北市公所反駁工程依法辦理，並稱是為解決治安與通行安全。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營則批，公園修繕未達年限，就花大筆金額，證明「建設有方」的竹北經驗是徹底的謊言。

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賴苡任指出，兩座公園2022年完成第一期改善，福興公園去年再投入1598萬元辦理第二期改善，縣福園公園今年則投入2798萬元翻新，要鄭朝方說明；竹北市公所表示，福興公園有人行步道、公廁及照明等改善需求，縣福園公園則長期有視覺死角、照明不足及治安隱憂，因此重新規畫。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今表示，縣福園公園及福興公園在2022年才完成第一期工程，但不到4年，鄭朝方在去年又分別投入2798萬及1598萬預算，直接敲掉蓋好不到4年的設施，被外界質疑帶頭違規、浪費公帑。

徐維遠表示，公園修繕未達年限，就花大筆金額，還讓民眾抱怨連連，甚至反映公園照片看似很美，但是其實使用起來感到很熱，原本可乘涼的樹木都被砍掉，這是鄭朝方處理竹北東區市場改建案經費暴增14億但空轉4年，又一項「敗家市長」的具體例證。

徐維遠指出，兩座公園在2021年已核定中央補助及地方自籌共投入700萬元進行第一期改善工程，並於2022年完工。但鄭朝方上任後，在去年及今年共編列超過4300萬的大筆預算，將福興公園內維護良好的設施拆除，對縣福園公園則是全面拆除、翻新。

徐維遠質疑，難道是因為原有公園設施沒有署名鄭朝方，並且硬要符合「鄭式美學」，才選擇將維護良好的設施砍掉重練？鄭朝方父親、新竹縣前縣長鄭永金執政8年累積負債達422億，當時平均每位縣民負債8萬多，留下龐大赤字缺口，到縣長楊文科任期即將屆滿之際，才將債務降至約91億元，減債逾百億。

徐遠維強調，從竹北東區市場暴增經費14億，4年下來進度卻是零，到現在被質疑拆除公園年限內設施，鄭朝方如此好大喜功、極盡浪費人民納稅錢之能事，證明「建設有方」的竹北經驗是徹底的謊言，「敗家有方」的世襲傳承，才是真實存在。

徐欣瑩 竹北 公園 2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方

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