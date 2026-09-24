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耗資4億…船員會館千名漁工僅有兩台脫水機 農業部次長：脫水一分鐘，很快

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影

前鎮漁港投入81億元改造卻問題叢生，其中耗資4.05億元蓋船員會館2樓左右兩側沐浴休閒區裝設共8台烘乾機和2台脫水機，提供旺季時數千名漁工沐浴洗衣用，記者問農業部政務次長黃昭欽，兩台脫水機夠用嗎？黃昭欽回「脫水1分鐘而已，很快」。

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國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館，一群人湧進漁工洗澡間「參觀」，了解是否仍有出現日前發生的缺水、水壓不足等問題。

會館左右兩側洗澡區各有20間沐浴間，另有各4台烘乾機、一台脫水機。供漁工使用。

記者詢問當時在左側洗澡區入口處的農業部政務次長黃昭欽「只有一台脫水機夠用嗎？」黃昭欽指了一指脫水機說，「這個．．脫水一分鐘就好，很快。」記者再追問，「那如果500人排隊，不就得等500分鐘？」黃昭欽想了2秒鐘回，「若不夠，我們會視情況再添購」。

對於柯志恩和洪毓祥連番質疑館洗澡和房間數不足，和當初設計目的不符，且補助漁工的經費如何編列等連番問題，讓漁業署長王茂城招架不住，不斷跳針回「漁工洗、睡本來就在船上」。

因時間問題，柯志恩等人拿著日前本報體檢前鎮漁港發現的前鎮漁港牌樓、西岸碼頭的繫船柱腐鏽卻未整建等問題是否已納入改善，王茂城和黃昭欽均指，這些問題均已改善。

記者隨後前往檢視日前「前鎮漁港西岸碼頭」少了「頭」字的牌樓已重新補上「頭」字；而西岸碼頭區的繫船柱，雖已重新漆上黑色油漆，遠看已看不出腐蝕狀態，但近看即可發現繫船柱只是草率補上黑漆，一旁正在垂釣的阿伯坦率地說，「這樣不行啦，腐蝕的繫船柱必須先把鏽蝕外觀磨平，只塗油漆鏽掉的鐵片很容易就把繫繩割壞，不能這樣隨便敷衍」。

「前鎮漁港西岸碼頭」少了「頭」字的牌樓已重新補上「頭」字。記者石秀華／攝影
「前鎮漁港西岸碼頭」少了「頭」字的牌樓已重新補上「頭」字。記者石秀華／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影

前鎮漁港西岸碼頭區的繫船柱雖已重新漆上黑色油漆，遠看已看不出腐蝕狀態，但近看即可發現繫船柱只是草率補上黑漆。記者石秀華／攝影
前鎮漁港西岸碼頭區的繫船柱雖已重新漆上黑色油漆，遠看已看不出腐蝕狀態，但近看即可發現繫船柱只是草率補上黑漆。記者石秀華／攝影

耗資4.05億元蓋船員會館2樓左右兩側沐浴休閒區裝設共8台烘乾機和2台脫水機。記者石秀華／攝影
耗資4.05億元蓋船員會館2樓左右兩側沐浴休閒區裝設共8台烘乾機和2台脫水機。記者石秀華／攝影

農業部 沐浴 前鎮漁港 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩

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