醫界也站出來相挺 李四川新北醫師後援會今成立

國民黨新北市長參選人李四川「新北醫師後援會」今成立，上百位醫師及醫界代表齊聚，齊聲高喊「我們都挺李四川」。李四川表示，針對醫界提出的基層醫療糾紛、疫苗冷鏈與地區醫院法規困境等議題，未來擔任市長將持續傾聽醫界心聲，務實解決問題，作為醫療人員的後盾，並攜手醫界落實「五大醫療政策」，打造新北更完善的醫療照護體系。

李四川今在競選總部現場授予戰旗給新北醫師後援會總會長、新北醫師公會名譽理事長張嘉訓，並頒贈顧問聘書給新北市醫師公會理事長顏鴻順及多位醫界代表。

李四川指出，過去曾參與推動土城醫院BOT案，從會勘、遷墳到興建，一步一腳印落實，他將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，以實際經驗及執行力落實「五大醫療政策」。

其中，包括興建「蘆洲醫院」，補足溪北地區醫療缺口；加速「板橋醫療園區」，引進大型醫療機構投資興建大型教學醫院，打造醫養整合服務；興建「淡海新市鎮醫院」，建立北海岸高齡照護與復健醫療中心；擴充「土城醫療園區」服務功能，設置失智與長照專區；全力協助「恩主公醫院擴建」，深化與亞東、土城醫院的分工體系，強化溪南區域醫療網路。

李四川強調，醫療建設攸關市民健康福祉，一定會秉持工程實幹精神，將醫療政見轉化為看得見的建設，提升新北各區域醫療量能；針對醫界提出的各項訴求，李四川也表示，未來擔任市長將持續與醫界面對面座談、傾聽第一線心聲，共同務實解決問題，作為醫界的後盾。李四川的承諾，並獲得滿場醫界人員熱烈掌聲。

李四川新北醫師後援會總會長、新北醫師公會名譽理事長張嘉訓致詞時，稱讚李四川是「真正會解決問題的實幹家」，並以拆除北市公館圓環、大幅降低車禍事故的例子，肯定李四川的魄力及效率，他強調，未來新北市一定要找一個最合適的市長，來繼續為新北市市民創造福利、促進醫療建設，預祝李四川高票當選。

今日大會新北醫界代表齊聚一堂，李四川新北醫師後援會總會長由新北市醫師公會名譽理事長張嘉訓擔任，後援會顧問包括新北市醫師公會理事長顏鴻順、副理事長張甫軒、副理事長張必正、常務理事鄭忠政、常務理事陳偉鵬、理事林振得、監事施君翰、新北市醫師公會中永和區會長何濤等人。