快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會施壓軍售？ 陸國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

醫界也站出來相挺 李四川新北醫師後援會今成立

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川新北醫師後援會總會長、新北市醫師公會名譽理事長張嘉訓(圖左)致贈好彩頭給李四川，表達醫界對李四川的支持與肯定。圖／李四川競辦提供
李四川新北醫師後援會總會長、新北市醫師公會名譽理事長張嘉訓(圖左)致贈好彩頭給李四川，表達醫界對李四川的支持與肯定。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川「新北醫師後援會」今成立，上百位醫師及醫界代表齊聚，齊聲高喊「我們都挺李四川」。李四川表示，針對醫界提出的基層醫療糾紛、疫苗冷鏈與地區醫院法規困境等議題，未來擔任市長將持續傾聽醫界心聲，務實解決問題，作為醫療人員的後盾，並攜手醫界落實「五大醫療政策」，打造新北更完善的醫療照護體系。

2026九合一選舉

李四川今在競選總部現場授予戰旗給新北醫師後援會總會長、新北醫師公會名譽理事長張嘉訓，並頒贈顧問聘書給新北市醫師公會理事長顏鴻順及多位醫界代表。

李四川指出，過去曾參與推動土城醫院BOT案，從會勘、遷墳到興建，一步一腳印落實，他將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，以實際經驗及執行力落實「五大醫療政策」。

其中，包括興建「蘆洲醫院」，補足溪北地區醫療缺口；加速「板橋醫療園區」，引進大型醫療機構投資興建大型教學醫院，打造醫養整合服務；興建「淡海新市鎮醫院」，建立北海岸高齡照護與復健醫療中心；擴充「土城醫療園區」服務功能，設置失智與長照專區；全力協助「恩主公醫院擴建」，深化與亞東、土城醫院的分工體系，強化溪南區域醫療網路。

李四川強調，醫療建設攸關市民健康福祉，一定會秉持工程實幹精神，將醫療政見轉化為看得見的建設，提升新北各區域醫療量能；針對醫界提出的各項訴求，李四川也表示，未來擔任市長將持續與醫界面對面座談、傾聽第一線心聲，共同務實解決問題，作為醫界的後盾。李四川的承諾，並獲得滿場醫界人員熱烈掌聲。

李四川新北醫師後援會總會長、新北醫師公會名譽理事長張嘉訓致詞時，稱讚李四川是「真正會解決問題的實幹家」，並以拆除北市公館圓環、大幅降低車禍事故的例子，肯定李四川的魄力及效率，他強調，未來新北市一定要找一個最合適的市長，來繼續為新北市市民創造福利、促進醫療建設，預祝李四川高票當選。

今日大會新北醫界代表齊聚一堂，李四川新北醫師後援會總會長由新北市醫師公會名譽理事長張嘉訓擔任，後援會顧問包括新北市醫師公會理事長顏鴻順、副理事長張甫軒、副理事長張必正、常務理事鄭忠政、常務理事陳偉鵬、理事林振得、監事施君翰、新北市醫師公會中永和區會長何濤等人。

李四川 後援 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／新北醫師後援會成立…醫界提問題 李四川：年底「回來」解決問題

健保兆元規模西醫基層總額增102億 醫師全聯會：聚焦三高、慢病管理

健保總額成長率採高推估核定…醫界盼未來持續 有助減輕病人自費負擔

跨不過的山坡路 基隆長者復健、就醫如何不卡關

相關新聞

竹北2公園完工不到4年又砸千萬翻新 徐欣瑩陣營轟「敗家有方」

台北市議員參選人賴苡任今質疑竹北福興公園、縣福園公園改善不到4年又投入千萬元翻新；竹北市公所反駁工程依法辦理，並稱是為解決治安與通行安全。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營則批，公園修繕未達年限，就花大筆金額，證明「建設有方」的竹北經驗是徹底的謊言。

按摩、請吃豆花有事？江和樹喊「我是臭俗辣」 怕被抓曝零風險妙招

民眾黨台中市議員江和樹今受訪時說，近期彰化縣議長謝典霖遭羈押禁見，連按摩、請吃一個豆花就交保10萬，全台參選人無所適從，他自嘲「我是臭俗辣（膽小鬼）！」宣布他競選總部10月11日成立將採取「零風險」策略，完全不提供任何台灣小吃，呼籲選民將焦點回歸政見。

「洋流」湧入深藍大安區？沈伯洋現身社宅動土 支持者爭合照、簽名

北市黎孝好室社宅是全國首案由行政院指示依危老重建條例興辦的社宅案，今天動土儀式，民進黨台北市長參選人沈伯洋也以立委身分現身，附近居民有人早就知道或看直播得知，紛紛趕來等候，當活動結束，「洋流」上前拍照、要簽名，也讓這場政策活動瀰漫不少選舉氛圍。

影／新北醫師後援會成立…醫界提問題 李四川：年底「回來」解決問題

國民黨新北市長參選人李四川今天中午出席「新北市長李四川新北醫師後援會」成立大會，現場頒發榮譽顧問聘書並授予戰旗。後援會總會長張嘉訓特別送上巨大「菜頭」，象徵「好彩頭」，預祝李四川順利當選。

沈伯洋「地下總幹事」曝光 每天數饅頭：有這張票就贏

九合一選舉倒數兩個月，愛女兒的民進黨台北市長候選人沈伯洋近期上節目透露，最近只能視訊或抽出10分鐘時間陪女兒，再去跑行程。不過，女兒小麻糬督戰，不僅學會競選歌曲「台北順起來」，還會提醒他笑的時候不要瞇眼等，讓沈伯洋直呼「女兒才是地下總幹事。」

中央砍新北54.1億捷運款 李四川競辦：蘇巧慧2度同框賴清德卻隻字未提

選戰倒數，今賴清德總統與民進黨新北市長參選人蘇巧慧二度同框，賴致詞時稱「普發一萬元是蘇巧慧親自建議」。李四川競選辦公室發言人郭音蘭質疑，日前新北市重大捷運建設補助款遭中央大刀痛砍54.1億元，嚴重衝擊市民交通權益，蘇巧慧卻隻字未提，請問蘇巧慧「被中央砍掉54.1億元新北捷運補助款，到底何時才要向中央討回來？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。