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老人健保談到立委補選 翁章梁一句「你看我選好嗎」笑翻議場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
縣長翁章梁（左）在嘉義縣議會答詢時，被縣議員詹琬蓁（右）追問卸任後是否投入立委補選，兩人一來一往互探是否參選，引發議場笑聲。圖／翻攝畫面
縣長翁章梁（左）在嘉義縣議會答詢時，被縣議員詹琬蓁（右）追問卸任後是否投入立委補選，兩人一來一往互探是否參選，引發議場笑聲。圖／翻攝畫面

嘉義縣議會今天定期會質詢出現輕鬆插曲，縣議員詹琬蓁針對長輩健保費補助政策質詢縣長翁章梁，認為不應把財政問題留給下任縣長決定，話鋒一轉直接問翁章梁卸任後是否投入立委補選。翁章梁笑回「還沒決定」，還反問「你看我選好不好？」、「啊你會不會選？」兩人當場互探選情，引發議場笑聲。

2026九合一選舉

詹琬蓁質詢長輩福利時，關切嘉義縣是否有進一步補助老人健保費的可能。翁章梁表示，相關政策涉及縣府長期財政負擔，自己任期即將結束，應留給下一任縣長衡量財政狀況後決定。

詹琬蓁認為，這樣的說法並非負責任態度，隨後突然問翁章梁卸任後，是否可能投入立委補選。翁章梁表示「還沒決定」，接著笑問詹琬蓁「你看我選好不好？」

詹琬蓁以台語回應，要不要選應由翁章梁自己決定，「我哪有辦法決定你要不要選」，翁章梁隨即反問「啊你會不會選？」詹琬蓁則打趣回應「你若選，我代先予你選（讓你選）」現場頓時笑成一片，翁章梁也忍不住大笑。

面對是否參選追問，翁章梁表示，過去接受媒體人周玉蔻訪問時，對方也曾一直詢問這項問題，他當時回答「不排除，但是不一定會選」，目前確實尚未做出決定。

詹琬蓁最後把話題拉回長輩福利，表示若翁章梁未來投入立委補選並當選，希望能向中央建議，老人健保費等長輩福利應由中央統一負擔，讓全國政策一致，避免各縣市因財政條件不同，出現福利落差，也可將此列為未來政見。

翁章梁 立委補選 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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