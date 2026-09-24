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蔡易餘發表活力產業政見 吳品叡26日邀盧秀燕站台

中央社／ 嘉義縣24日電
民主進步黨嘉義縣長參選人蔡易餘24日舉辦記者會，公布「活力產業」政見。 （蔡易餘競選總部提供）中央社
民主進步黨嘉義縣長參選人蔡易餘24日舉辦記者會，公布「活力產業」政見。 （蔡易餘競選總部提供）中央社

民主進步黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布「活力產業」政見，而無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡26日邀台中市長盧秀燕站台力挺。

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蔡易餘透過新聞稿表示，「活力產業」涵蓋產業園區布局、無人機產業、水電基礎及人才培育面向等，核心理念是讓嘉義經濟形成正向循環，科技帶動產業、產業帶動就業、就業帶動消費、消費帶動商業、商業帶動城市繁榮發展。

他說，嘉義縣長翁章梁與嘉義縣政府團隊配合中央推動南部科學園區嘉義園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心及各園區，已有科技大廠與各地製造業，打下重要根基，下一步要將擴廠所需土地與水電準備到位，協助在地企業參與供應鏈，讓產業投資轉為實際訂單與長久發展。

吳品叡競選總部表示，盧秀燕26日上午到嘉義縣水上鄉陪吳品叡參拜璿宿上天宮，隨後車隊掃街向鄉親懇託，並與地方首長、民意代表及在野夥伴交流，展現盧秀燕跨縣市力挺及在野整合氣勢。

吳品叡競總說，行程主軸「在野大聯盟」，邀中國國民黨籍民雄鄉長林于玲、嘉義縣議員詹琬蓁、王啓澧、無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺及前立法委員林國慶等參與，展現跨越黨派、整合地方力量合作氣勢，說明財政紀律、地方治理、長者照顧及嘉義未來發展議題等。

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 蔡易餘 吳品叡 政見

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