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台東市長選戰藍綠拚市政 藍陳銘風查遊具破壞、綠翁聖惠提全齡照顧

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東市長參選人翁聖惠舉行「拚照顧」政見記者會，提出從幼兒、家庭到長輩的「全齡照顧」政策構想。圖／翁聖惠辦公室提供
民進黨台東市長參選人翁聖惠舉行「拚照顧」政見記者會，提出從幼兒、家庭到長輩的「全齡照顧」政策構想。圖／翁聖惠辦公室提供

台東市長選戰持續升溫，國民黨尋求連任的現任市長陳銘風今天前往南京路攀爬公園，會勘園區遊具疑遭人為破壞情形，強調已完成修復及安全檢查；民進黨市長參選人翁聖惠則舉行「拚照顧」政見記者會，提出從幼兒、家庭到長輩的「全齡照顧」構想，藍綠陣營同日分別就公共安全及照顧政策提出主張。

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陳銘風表示，經現場會勘及廠商初步檢視，攀爬公園部分遊具確有螺絲帽遭人為拆除的痕跡，相關設施已全數重新安裝，並完成整體清查，確認目前使用安全無虞。

他指出，公園是孩童經常活動及遊憩的場所，若公共遊具遭故意破壞，可能造成兒童使用時發生意外，除涉及公共安全，也可能衍生相關賠償及刑事責任。因此呼籲民眾勿任意破壞公園設施，若發現可疑人士或不當行為，可立即通報1999或110。

陳銘風也表示，為降低類似情況再次發生的可能性，未來不排除評估在公園設置監視器，加強公共設施維護及兒童遊憩安全。

另一方面，翁聖惠上午在競選總部提出「拚照顧」政見。具有9年保護性社工經驗、也是3名孩子母親的她表示，現代家庭面臨的照顧問題往往同時涉及長輩、幼兒及主要照顧者，但現有資源分散於不同單位，民眾遇到問題時不一定清楚應向何處尋求協助。

翁聖惠提出6大方向，包括升級長照及社區關懷據點、進行需求與資源盤點、建立單一諮詢及主動轉介與案件追蹤機制，並爭取設置台東市親子館，提供育兒資訊及行動親子服務，同時將照顧者本身也納入服務對象。

她表示，親子館可作為親子共玩、育兒諮詢、早期發現及家長支持的綜合服務據點，規畫哺集乳、換尿布、親子廁所及無障礙等設施，並將服務延伸至社區，讓不同區域家庭都能獲得育兒資訊及支持。

翁聖惠強調，照顧政策不應只以發出多少物資、舉辦多少活動作為成果，而應進一步檢視原本沒有被服務到的家庭是否被找出、轉介是否確實完成，以及照顧者是否獲得實際協助。她說「資源不能只看發出去多少，而要看有沒有真正送到需要的人手上」。

尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風前往南京路攀爬公園會勘，了解遊具疑遭人為破壞情形，並要求加強公共設施安全維護。記者尤聰光／攝影
尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風前往南京路攀爬公園會勘，了解遊具疑遭人為破壞情形，並要求加強公共設施安全維護。記者尤聰光／攝影

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳銘風

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