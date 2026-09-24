按摩、請吃豆花有事？江和樹喊「我是臭俗辣」 怕被抓曝零風險妙招

民眾黨台中市議員江和樹今受訪時說，近期彰化縣議長謝典霖遭羈押禁見，連按摩、請吃一個豆花就交保10萬，全台參選人無所適從，他自嘲「我是臭俗辣（膽小鬼）！」宣布他競選總部10月11日成立將採取「零風險」策略，完全不提供任何台灣小吃，呼籲選民將焦點回歸政見。

江和樹今早由黨主席黃國昌陪同掃街霧峰市場，送成本不到五元的購物袋。江和樹行前被媒體問及，中秋節快到了，受謝典霖事件影響，全台參選人中秋摸彩贈品不敢送，害怕會觸法？

江和樹提醒，所有參選者「只要不要出事就會當選」，這句話很重要。因為到底可不可以送摸彩品？到底能請吃炒麵嗎？他剛剛吃的滷蛋就15元，炒麵就35元，明明就超過30元了，但是這樣有沒有違法？是否只要不要喊當選、不要喊支持就沒事？但參選人成立競選總部，不喊「凍蒜」，那要喊什麼？

江和樹自嘲「我是臭俗辣！」為避免踩紅線，他決定呼籲所有參選者在這次競選總部的成立，他宣布帶頭不提供台灣小吃。支持者不會因為小吃而來，但還是有人舉手是因為小吃來的，但他還是要跟大家說抱歉，因為這陣子很危險，就連參選人招待吃一個豆花、招待「經絡按摩」服務都各自交保10萬了，連請吃一個豆花就交保10萬了，那再來呢？參建人怎麼辦？

江和樹指出，他支持司法查察，但盼司法能釐清這條紅線在哪裡，可否比照日本設定選舉總經費，把紅線寫清楚；民眾黨拚理念跟想法，希望求得大家的認同。我們會繼續加油。