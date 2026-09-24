快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

吳沙開蘭230週年 宜蘭縣長參選人吳宗憲祭祀盼承先啟後

中央社／ 宜蘭縣10日電

適逢吳沙公開蘭230周年，也是吳沙公296歲冥誕，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天前往吳沙故居祭祀，期盼未來當選縣長後承襲吳沙開蘭精神，走出宜蘭新路。

2026九合一選舉

吳宗憲說，他與吳沙公的淵源不只是都姓吳，兩人也都是福建漳浦縣人。他從小就聽長輩講吳沙公開蘭的故事長大，吳沙公「路若會通，子孫會成功」的名言，還有父親常叮囑他的「忠孝義傳家」，都成為他性格養成中重要的一部分。

吳宗憲表示，真正的宜蘭人，不只是看出生地、祖籍或姓什麼，而是看一個人願不願意為這片土地流汗、付出、承擔。當年先民用雙手開墾土地、修建道路；今天，這一代人站在先人的肩膀上，也要承擔起繼續建設宜蘭的責任，這就是他所理解最純粹、最驕傲的「開蘭精神」。

吳宗憲強調，未來他有很多想為宜蘭做的事，無論是推動重大交通建設，或者積極引進高薪、低汙染的產業，以及每年補助65歲以上長者超過新台幣1萬7200元社福政策等，都是希望與縣民走出一條新路，讓世世代代都能在蘭陽平原安居樂業。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】賴總統對張善政的真心話 也該説給自己聽

全國古蹟日登場 李遠籲帶孩子認識自己的土地

前進原鄉拋五大政策 江啟臣全額補助微型保險、推行動長照車

替黃世杰造勢卻大讚張善政 賴清德：我們是難兄難弟、他是好人才

相關新聞

「洋流」湧入深藍大安區？沈伯洋現身社宅動土 支持者爭合照、簽名

北市黎孝好室社宅是全國首案由行政院指示依危老重建條例興辦的社宅案，今天動土儀式，民進黨台北市長參選人沈伯洋也以立委身分現身，附近居民有人早就知道或看直播得知，紛紛趕來等候，當活動結束，「洋流」上前拍照、要簽名，也讓這場政策活動瀰漫不少選舉氛圍。

影／新北醫師後援會成立…醫界提問題 李四川：年底「回來」解決問題

國民黨新北市長參選人李四川今天中午出席「新北市長李四川新北醫師後援會」成立大會，現場頒發榮譽顧問聘書並授予戰旗。後援會總會長張嘉訓特別送上巨大「菜頭」，象徵「好彩頭」，預祝李四川順利當選。

按摩請豆花有事？江和樹喊「我是臭俗辣」 曝怕被抓「0風險」妙招

民眾黨台中市議員江和樹今受訪時說，近期彰化縣議長謝典霖遭羈押禁見，連按摩、請吃一個豆花就交保10萬，全台參選人無所適從，他自嘲「我是臭俗辣（膽小鬼）！」宣布他競選總部10月11日成立將採取「零風險」策略，完全不提供任何台灣小吃，呼籲選民將焦點回歸政見。

台南鄉親力挺蘇巧慧 賴清德：選對市長新北做全國領頭羊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。賴清德表示，蘇巧慧在立法院及地方服務的表現有目共睹，十年來一心投入新北，若由蘇巧慧帶領，新北市可以成為全國各縣市的領頭羊。

李四端專訪提問棘手？ 沈伯洋大讚主持人優秀也曝受訪心情

民進黨台北市長參選人沈伯洋繼接受資深媒體人王偉忠專訪，影片觀看突破300萬人次，接受知名主持人李四端的專訪也已釋出，外界觀認為訪題都很棘手。沈今稱讚，主持人優秀、提問到位，專訪中的討論非常平和，直呼是很開心的訪談。

苗栗縣長參選人陳品安今提「苗栗好孕政見」升級版 補助延至孕前準備

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天宣布進一步升級「苗栗好孕政見」，承諾未來將推動人工生殖最高補助8萬元、醫療性凍卵最高補助8萬元、醫療性凍精最高補助1萬元，三項補助金額都是全台最高，盼打造全齡、全程的生育支持，讓苗栗成為全台最友善生育的縣市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。