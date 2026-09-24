吳沙開蘭230週年 宜蘭縣長參選人吳宗憲祭祀盼承先啟後

適逢吳沙公開蘭230周年，也是吳沙公296歲冥誕，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天前往吳沙故居祭祀，期盼未來當選縣長後承襲吳沙開蘭精神，走出宜蘭新路。

吳宗憲說，他與吳沙公的淵源不只是都姓吳，兩人也都是福建漳浦縣人。他從小就聽長輩講吳沙公開蘭的故事長大，吳沙公「路若會通，子孫會成功」的名言，還有父親常叮囑他的「忠孝義傳家」，都成為他性格養成中重要的一部分。

吳宗憲表示，真正的宜蘭人，不只是看出生地、祖籍或姓什麼，而是看一個人願不願意為這片土地流汗、付出、承擔。當年先民用雙手開墾土地、修建道路；今天，這一代人站在先人的肩膀上，也要承擔起繼續建設宜蘭的責任，這就是他所理解最純粹、最驕傲的「開蘭精神」。

吳宗憲強調，未來他有很多想為宜蘭做的事，無論是推動重大交通建設，或者積極引進高薪、低汙染的產業，以及每年補助65歲以上長者超過新台幣1萬7200元社福政策等，都是希望與縣民走出一條新路，讓世世代代都能在蘭陽平原安居樂業。