影／新北醫師後援會成立…醫界提問題 李四川：年底「回來」解決問題

國民黨新北市長參選人李四川今天中午出席「新北市長李四川新北醫師後援會」成立大會，現場頒發榮譽顧問聘書並授予戰旗。後援會總會長張嘉訓特別送上巨大「菜頭」，象徵「好彩頭」，預祝李四川順利當選。

張嘉訓致詞時談及醫界關心的冷鏈等問題，李四川隨後回應表示，如果年底「回來」，一定會找醫界人士好好座談，「到底問題在哪裡？面對問題我們來解決問題。」李四川表示，自己一生雖然從事工程工作，但從開始擔任公務人員後，就與醫療體系結下緣分。他說，自己最早參與興建的醫院包括台北市陽明醫院，之後還有仁愛醫院、和平醫院及忠孝醫院，有些參與設計、有些參與施工。

李四川指出，在新北市也曾參與耕莘醫院、慈濟醫院、輔大醫院及土城醫院等醫療建設。他表示自己與醫界有長期的合作與淵源，希望未來能持續與醫療專業交流。李四川最後向現場醫界人士喊話，拜託大家全力支持，並以一鞠躬表達感謝，預祝大家中秋節愉快。

國民黨新北市長參選人李四川今天舉行新北醫師後援會成立，總會長張嘉訓致詞時提到冷鏈等問題，李四川（圖）致詞時回應表示「年底如果回來，我一定找各位好好的來座談，到底問題在哪裡？面對問題我們來解決問題。」記者蘇健忠／攝影