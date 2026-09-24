影／黃阿瑪基隆港就定位民眾搶拍 小朋友：與黃色小鴨一樣可愛

高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球，為民進黨基隆市長參選人議長童子瑋攜手知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」設置，今晚7時在基隆港水域舉行開幕點燈，賴總統將親臨加持。今天下午1點多，「黃阿瑪」已由拖船送至海洋廣場前就定位，吸引民眾搶拍。

今天下午1點多，拖船將「黃阿瑪」水上氣球從台船基隆廠碼頭拖至基隆港海洋廣場前水域，多名潛水人員下到海中下錨以纜繩將「黃阿瑪」固定，面向市區忠一路，今晚正式點燈，展期2個月。

不少民眾等在廣場看著「黃阿瑪」緩慢進港，紛拿相機搶拍，也有不少大人帶著小朋友搶先看，有小朋友說「黃阿瑪好可愛」；也有小朋友說「與以前的黃色小鴨長得不一樣，但都超可愛。」

童子瑋指出，與黃阿瑪合作，希望透過不同形式的文化活動與城市創意，讓更多外地朋友重新看見基隆。他先前規畫「基隆400童樂會」，就是希望讓孩子在家長陪伴下接觸文化、藝術與表演，這次再把台灣知名IP黃阿瑪帶進基隆港，也希望進一步吸引更多人走進基隆、停留在基隆，甚至讓離開家鄉的人有更多理由回到基隆。

童子瑋說，這隻大貓會跟大家一起乘著洋流，帶著更多歡笑在基隆港，讓港口成為基隆400的城市舞台。

「黃阿瑪」基隆港就定位民眾搶拍，小朋友：與黃色小鴨一樣可愛。記者游明煌／攝影

「黃阿瑪」基隆港就定位民眾搶拍，小朋友：與黃色小鴨一樣可愛。記者游明煌／攝影