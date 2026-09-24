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台南鄉親力挺蘇巧慧 賴清德：選對市長新北做全國領頭羊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，更舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，更舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。賴清德表示，蘇巧慧在立法院及地方服務的表現有目共睹，十年來一心投入新北，若由蘇巧慧帶領，新北市可以成為全國各縣市的領頭羊。

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賴清德致詞時表示，他是新北市的孩子，也是台南市的市民，過去擔任台南市長期間，也盡心處理各項市政建設，但對於自己出生、長大的新北市，希望能有更多回報，因此今天與蘇巧慧站在一起，就是希望未來新北市能有一位可以與中央配合的市長。

賴清德說，新北市如果做得好，國家國政就絕對沒問題，他也感謝台南鄉親一路以來的支持，尤其各地旅外鄉親在新北組成的同鄉會，是這次選舉重要的力量，他更並稱讚蘇巧慧過去曾16次獲公督盟評鑑為優秀立委，在地服務也受到肯定，十年來持續投入新北市，希望台南鄉親能支持蘇巧慧。

賴清德強調，這次選舉勝負關鍵之一，就是各縣市旅外鄉親組成的同鄉會能否團結支持，感謝新北市台南同鄉會與台南鄉親站出來支持蘇巧慧，相信在蘇巧慧帶領下，新北市可成為全國各縣市的領頭羊。

蘇巧慧表示，台南能兼顧傳統文化底蘊與現代產業發展，顯示城市發展需要長期規畫與建設，她若當選新北市長，將加速都市更新，並推動半導體、AI等產業南北串聯，讓新北既有的製造業基礎與南部產業鏈接軌。

蘇巧慧提出，未來將推動南北半導體與AI產業鏈合作，規畫由公私協力建立「企業AI算力中心」，降低企業使用AI的門檻，協助新北傳統產業進一步切入半導體、無人機及太空產業供應鏈；同時加速產業園區開發，並規畫興建「新北市國際會展中心」，設置台南展售專區，讓台南農特產品及科技產業有更多進入新北市場的機會。

蘇巧慧也提出「觀光雙引擎」構想，盼結合新北山海資源與台南歷史文化，推動雙城文化節，與新北台南雙城遊學團及地方創生大賞，透過文化、觀光與青年交流，深化兩座城市的合作。

蘇巧慧表示，未來希望把新北打造為全台灣安居樂業的首選城市，讓市民不只在新北生活，也能以自己的城市及身分感到認同與驕傲。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，更舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，更舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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