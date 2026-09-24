李四端專訪提問棘手？ 沈伯洋大讚主持人優秀也曝受訪心情
民進黨台北市長參選人沈伯洋繼接受資深媒體人王偉忠專訪，影片觀看突破300萬人次，接受知名主持人李四端的專訪也已釋出，外界觀認為訪題都很棘手。沈今稱讚，主持人優秀、提問到位，專訪中的討論非常平和，直呼是很開心的訪談。
沈伯洋上午出席國家住都中心活動前被問及，外界認為專訪題目很棘手，是否期待點閱創新高？沈談及每一次受訪，所有主持人都非常優秀，提出的問題都非常到位。他認為，在跟李四端的專訪中，整個討論非常平和，兩人從會前到會後聊滿多天，是一個很開心的訪談。
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