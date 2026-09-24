苗栗縣長參選人陳品安今提「苗栗好孕政見」升級版 補助延至孕前準備

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天宣布進一步升級「苗栗好孕政見」，承諾未來將推動人工生殖最高補助8萬元、醫療性凍卵最高補助8萬元、醫療性凍精最高補助1萬元，三項補助金額都是全台最高，盼打造全齡、全程的生育支持，讓苗栗成為全台最友善生育的縣市。

陳品安指出，隨著苗栗產業轉型與雙薪家庭增加，許多苗栗年輕家庭不得不延後生育計畫，她提出「苗栗好孕政見」升級版，具體政策上，人工生殖補助8萬元，其中6萬元補助取卵手術費、2萬元補助胚胎保管費；醫療性凍卵補助8萬元，包含6萬元取卵手術費及2萬元保管費；醫療性凍精則補助1萬元，涵蓋取精及保管費用。

她說，生育從來不只是個人的選擇，也會受到疾病、年齡、工作與家庭經濟條件影響，降低民眾面對生育困難時的經濟門檻，「讓每個人都能安心為自己保留未來的選擇權」。

陳品安表示，今年母親節她公布「苗栗好孕政見」，已從孕期檢查、孕婦通勤、產後調理到心理健康等面向提出多項支持措施。但在走訪基層、傾聽年輕夫妻心聲後，發現隨著生活型態改變，許多民眾希望保有往後安排生育時間的彈性。因此，她決定將政策防護網向前延伸至「孕前準備」，大幅減輕民眾因疾病或生育年齡延後所面臨的生殖醫療壓力。

陳品安強調，這段時間已經陸續提出生育津貼每胎最高10萬元、栗寶卡點數及「一鄉鎮一公托」等政見，就是要讓縣府做苗栗年輕家庭的最強後盾，以實質的政策減輕生養負擔，完善友善生育環境，打造真正力挺青年、充滿活力的新苗栗。