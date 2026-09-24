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謝國樑質疑只借特殊人士 基隆港公司：不影響船舶操航及靠泊同意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑質疑只借特殊人士，基隆港公司：不影響船舶操航及靠泊才同意，黃阿瑪下午已就定位。記者游明煌／攝影
謝國樑質疑只借特殊人士，基隆港公司：不影響船舶操航及靠泊才同意，黃阿瑪下午已就定位。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今晚7時在基隆港水域展出高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球，賴總統將親臨加持。市長謝國樑今天說，市府曾借基隆港水域1天划龍舟被拒，但「黃阿瑪」就可借給「特殊人士」2個月，讓市政府非常的羨慕。基隆港務分公司回應，經評估並不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

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謝國樑今在議會提及，前一陣子端午節前，市府曾向基隆港務單位借一天划龍舟，立委林沛祥也協調，還是一天都不借給基隆市政府，不允許，但今晚「黃阿瑪」的活動，就可以借給「特殊人士」兩個月展覽，讓市政府非常的羨慕。

童子瑋進步基隆辦公室表示，不清楚市府划龍舟的相關規畫以及港公司的評估，但黃阿瑪屬於靜態展覽，應該在安全性跟可控性上都更適合，從這幾天的媒體關注度來說，相信對基隆形象的城市宣傳的效益也非常有幫助，期盼未來市府也有能力規劃更好的活動，讓基隆市民有光榮感。

基隆港務分公司回應指出，商港港區水域原則僅供商船航行、停靠等用途使用，其餘用途使用申請，主要取決於會否妨礙船舶航行安全與秩序。基隆市議會規畫於基隆港海洋廣場水域展出海上裝置藝術，經評估並不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

基隆港務分公司說，該案設置區位非屬商船航道、迴船池及船席等範圍內，不影響船舶航行及活動之安全，亦不影響船席調度，經綜合評估其設置範圍無影響港區航行安全及港口正常營運之虞。該裝置藝術採取固定式錨泊之設計，展覽期間水域內亦無民眾進出、停留，經評估無漂流移動的礙航風險及人員安全疑慮。

分公司表示，秉持港區安全第一原則，審慎評估區位與活動型態尚不致影響港區船舶航行安全與秩序，原則同意開放該水域作靜態展覽使用。

謝國樑 基隆港 基隆 童子瑋 2026九合一選舉

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