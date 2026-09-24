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會勘前鎮漁港 柯志恩指錢應花在刀口上、民代質疑天經地義

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心了解改善現況。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心了解改善現況。記者石秀華／攝影

前鎮漁港81億元改造卻問題一籮筐，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘，柯志恩指前鎮漁港花這麼多錢改造，成效有明顯落差，去年12月她就提出改善建議，直到今年9月漁業署才有積極做法，她樂觀其成；並指錢應花在刀口上，民代監督提質疑天經地義，不應被說成唱衰高雄，是太廉價的操作。

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國民黨高雄市長候選人柯志恩今天上午9時30分和民眾黨立委洪毓祥、立委許忠信服務團隊及藍營市議員陳麗娜、蔡武宏、李雅靜、蔡金晏、白喬茵等人前往前鎮漁港會勘，並針對多功能水產運銷中心、雨污水下水道及船員會館等設施進行實地了解，由漁業署長王茂城進行改善解說。

柯志恩等一行人先前往運銷中心，了解一樓地面排水溝孔洞過細、過淺，恐造成排水不良及堵塞問題，並針對切割區、銷售區動線，以及未來攤商下貨路線進行檢視。記者發現，運銷中心由於大批人馬到達會勘，空調全開，已沒有先前外界質疑的悶熱狀況。

柯志恩在現場指出，去年12月就曾到現場提出動線、攤商進駐意願、管線及魚貨切割銷售等問題，如今仍有攤商反映擔心運銷中心內部不能開車進入、上下貨接駁不順、動線壅塞，會影響魚貨新鮮度等問題。顯示現場實際操作需求與目前規劃仍有落差。

農業部政務次長黃昭欽指，這陣子經與漁販溝通後，提供免費租金2年，已有112人登記願進駐，達9成3的機率，王茂城則解釋，這2年會先行開放讓漁販可在一定的時間內開車進入卸貨，不影響進出作業。對此，柯志恩指，和原本的攤商動線不同，2年後是否又回到不能開車進入，後續作業應有完整配套規畫。

隨後一行人前往魚市場了解遇雨淹水以及污水下水道處理狀況，柯志恩指，該項工程經費高達15億元，且已驗收完工，但遇豪雨仍淹、積水無法順利排出、攤商須在道路打洞才能排水。也有攤商曾反映，魚市場內排水溝需仰賴抽水馬達將積水抽入下水道，但823豪雨當天疑因抽水設備未正常運作，導致場內淹水，以及現場異味仍待解決。

洪毓祥表示，攤商實際操作經驗最重要，尤其魚貨講究新鮮度，若卸貨順序或動線安排不當，就可能影響漁商進駐意願，因此建議相關單位可先由小部分攤商試營運，再依實際狀況動態調整，讓已投入的經費真正發揮效益。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心了解改善現況。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心了解改善現況。記者石秀華／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心了解改善現況。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心了解改善現況。記者石秀華／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心旁的魚市場汙水處理改善現況。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘前鎮漁港，一行人至多功能水產品運銷中心旁的魚市場汙水處理改善現況。記者石秀華／攝影

前鎮漁港 柯志恩 白喬茵 2026九合一選舉 高雄市選舉

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