會勘前鎮漁港 柯志恩指錢應花在刀口上、民代質疑天經地義
前鎮漁港81億元改造卻問題一籮筐，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立委洪毓祥會勘，柯志恩指前鎮漁港花這麼多錢改造，成效有明顯落差，去年12月她就提出改善建議，直到今年9月漁業署才有積極做法，她樂觀其成；並指錢應花在刀口上，民代監督提質疑天經地義，不應被說成唱衰高雄，是太廉價的操作。
國民黨高雄市長候選人柯志恩今天上午9時30分和民眾黨立委洪毓祥、立委許忠信服務團隊及藍營市議員陳麗娜、蔡武宏、李雅靜、蔡金晏、白喬茵等人前往前鎮漁港會勘，並針對多功能水產運銷中心、雨污水下水道及船員會館等設施進行實地了解，由漁業署長王茂城進行改善解說。
柯志恩等一行人先前往運銷中心，了解一樓地面排水溝孔洞過細、過淺，恐造成排水不良及堵塞問題，並針對切割區、銷售區動線，以及未來攤商下貨路線進行檢視。記者發現，運銷中心由於大批人馬到達會勘，空調全開，已沒有先前外界質疑的悶熱狀況。
柯志恩在現場指出，去年12月就曾到現場提出動線、攤商進駐意願、管線及魚貨切割銷售等問題，如今仍有攤商反映擔心運銷中心內部不能開車進入、上下貨接駁不順、動線壅塞，會影響魚貨新鮮度等問題。顯示現場實際操作需求與目前規劃仍有落差。
農業部政務次長黃昭欽指，這陣子經與漁販溝通後，提供免費租金2年，已有112人登記願進駐，達9成3的機率，王茂城則解釋，這2年會先行開放讓漁販可在一定的時間內開車進入卸貨，不影響進出作業。對此，柯志恩指，和原本的攤商動線不同，2年後是否又回到不能開車進入，後續作業應有完整配套規畫。
隨後一行人前往魚市場了解遇雨淹水以及污水下水道處理狀況，柯志恩指，該項工程經費高達15億元，且已驗收完工，但遇豪雨仍淹、積水無法順利排出、攤商須在道路打洞才能排水。也有攤商曾反映，魚市場內排水溝需仰賴抽水馬達將積水抽入下水道，但823豪雨當天疑因抽水設備未正常運作，導致場內淹水，以及現場異味仍待解決。
洪毓祥表示，攤商實際操作經驗最重要，尤其魚貨講究新鮮度，若卸貨順序或動線安排不當，就可能影響漁商進駐意願，因此建議相關單位可先由小部分攤商試營運，再依實際狀況動態調整，讓已投入的經費真正發揮效益。
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