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藍白破局效應浮現？邱臣遠：鄭朝方領先徐欣瑩「很意外」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長參選人邱臣遠今接受主持人謝寒冰「POP撞新聞」節目直播專訪表示，藍白破局後白營支持者在縣長選舉的投票意向出現「很大的劇烈變化」。圖／取自「POP撞新聞」節目直播
竹北市長參選人邱臣遠今接受主持人謝寒冰「POP撞新聞」節目直播專訪表示，藍白破局後白營支持者在縣長選舉的投票意向出現「很大的劇烈變化」。圖／取自「POP撞新聞」節目直播

竹北藍白合破局持續牽動新竹縣選情。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，破局後白營支持者在縣長選舉的投票意向出現「很大的劇烈變化」，並直接影響國民黨徐欣瑩選情，民眾黨現階段就是各自努力，「縣長的部分可能就先這樣」。

2026九合一選舉

邱臣遠今接受主持人謝寒冰「POP撞新聞」節目直播專訪表示，最新民調顯示民進黨新竹縣長參選人鄭朝方目前領先徐欣瑩約6個百分點，這樣的結果連他們都感到意外。他認為，竹北藍白整合破局，加上國民黨縣長初選後內部整合等因素，都可能對縣長選情產生影響。

他也提到，現在基層情緒並非只有小草，部分藍營支持者、藍營二代及眷村、外省二代，在他掃街拜票時也會表達對竹北藍白破局的不滿，甚至直接向他表態支持。他說，類似聲音相當多，也反映部分選民在縣長與竹北市長選舉上的投票意向出現不同變化。

對於目前竹北市長選情，邱臣遠表示，依近期幾份民調觀察，呈現「三強鼎立」，3人差距接近。他認為，地方選舉投票率較總統大選低，民眾黨如何把2024年支持者轉化成實際選票，關鍵仍在提高投票率，尤其是長期不表態的中間選民。

邱臣遠也質疑竹北傳統市話民調的代表性。他表示，竹北市話使用比例約5成，加上市民平均年齡較低，65歲以上人口不到1成，但家中較常接市話者又以長者居多，因此若採全市話調查，樣本加權方式就相當重要，否則未必能完整反映竹北人口結構；至於街頭、網路民調，他認為較偏趣味性參考。

此外，邱臣遠首度坦言今年選戰募款「比較冷、比較辛苦」。他說，登記以前，外界始終不確定竹北最後是否還會整合，不少支持者最常問的就是「整合好了沒」、「最後會怎麼樣」，甚至擔心他是否會選到底。完成登記、態勢明朗後，情況才稍微改善，但若與2024年相比，「當然是差很多」。

鄭朝方 徐欣瑩 藍白 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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