總統揭萬元AI紅利決策幕後 蘇巧慧當面提議爭取

總統賴清德今天赴新莊慈祐宮參拜，並推薦民進黨新北市長參選人蘇巧慧。黨內人士表示，賴總統特別揭露普發新台幣1萬元「AI紅利」的決策幕後，是蘇巧慧當初堅持當面向他提議，凸顯蘇巧慧積極為政策爭取的態度。

兼任民進黨主席的賴總統，上午與蘇巧慧等人出席新北新莊區慈祐宮建廟340週年參香祈福，並揭露蘇巧慧與政府普發萬元「AI紅利」政策的關連。

黨內人士表示，賴總統赴新莊慈祐宮參拜，除了回顧新莊歷史、感謝慈祐宮長年保境佑民及過去協助台南賑災，也提到此行是來「還願」，並當場許願蘇巧慧高票當選，直接表達支持。

黨內人士說，賴總統推薦蘇巧慧的方式，不只是喊出選舉口號，而是花了一段篇幅講述「1萬元AI紅利」的政策故事，蘇巧慧當初堅持親自說明普發1萬元的主張，這個細節顯示她對政策的積極態度，也讓新北鄉親了解，蘇巧慧如何把政策建議直接帶到決策者面前。

黨內人士表示，賴總統在現場也說明政策決策的另一面，政府發放紅利不能靠舉債，更不能把債務留給下一代，因此他與蘇巧慧討論時強調，必須等到經濟成長、稅收增加，並在各項預算妥善編列後，才有條件推動。後續果真經濟成長率一路從當時9%上升到11%，1萬塊紅利順利成真。

黨內人士指出，這段政策故事，不僅凸顯蘇巧慧曾積極爭取普發1萬元，也說明政府如何將經濟成長成果回饋人民。

黨內人士表示，賴總統在地方推薦蘇巧慧之外，也向新北鄉親提出「把台灣顧好、把經濟拚好、把人民照顧好」3項承諾，包括面對國際局勢守護台灣、持續推動經濟成長，並透過兒少支持、教育補助及穩定油電價格等措施照顧人民。

黨內人士說，整場談話的安排，讓賴總統既明確為蘇巧慧表態，也讓選民透過一件具體政策，了解推薦她的理由。