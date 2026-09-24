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蔣萬安不吃挺沈伯洋金峰魯肉飯？ 沈伯洋：蔣市長的標準他自己掌握
鬍鬚張第三代力挺台北市長蔣萬安遭出征，金峰滷肉飯也傳老闆娘因祝福沈伯洋當選遭灌一星負評。蔣今被問及午餐是否吃金峰，他回應，民主社會其實也應該包容各種不同；沈重申自己3個紅線標準，如果去踩紅線，他一定予以譴責，也呼籲大家不要做這種事情。
沈伯洋上午出席國家住都中心活動「黎孝好室」社宅動土典禮，被問及蔣萬安沒回應吃不吃，是否雙標？沈說，「蔣市長的標準他自己掌握」，他的標準一直都很簡單，從發生第一天到現在，他都說店家要挺誰是店家的自由，大家討論雖然有大家的自由，但是幾個紅線不要踩，一是不要人身攻擊、二是不要造謠、三是不要去洗google評論。
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