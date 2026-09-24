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永安「廢材山」被指烏龍爆料 柯志恩：去年已發現為何今年還在燒？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄永安一處農地遭人非法堆置大量廢棄木材，現場已經長出不少雜草。圖／柯志恩競辦提供
高雄永安一處農地遭人非法堆置大量廢棄木材，現場已經長出不少雜草。圖／柯志恩競辦提供

高雄永安「廢材山」事件延燒，市府聲稱此案是市府主動查緝，烏龍爆料抹煞基層努力。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，環保局去年底發現、調查並移送司法，但為何至今現場仍堆置大量廢木材，甚至悶燒，清運計畫要拖到今年底才能完成？「我們揭露的是現場存在的問題，不是捏造一個不存在的問題」。

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國民黨議員許采蓁昨揭露，永安區一處農地堆置大量廢木材，總面積接近六座游泳池之多。昨晚高市府以「去年已主動查緝永安廢木材非法棄置，勿烏龍爆料抹煞基層努力」為題發稿，強調環保局去年已主動調查、開罰並移送司法偵辦，呼籲特定人士不要為了選舉，過期冷飯熱炒，惡意抹煞基層守護家園的努力。

針對市府說法，立委柯志恩回應，市府強調去年就知道，恰恰凸顯問題所在，因為市府既然早已掌握，卻讓大量廢木材持續堆置在農地，直到今年仍有相關行為持續發生，市民當然有權追問後續處理到底出了什麼問題。此外，市府今年7月底才要求業者提出清理計畫，並要求年底前完成清除，「從發現問題到真正清除，中間長達數月時間，這段期間土地與環境承受的風險，誰來負責？」

柯志恩質疑，市府如果認為這是烏龍爆料，應對外說明，這些廢木材有沒有實際堆在永安農地？有沒有形成嚴重的環境問題？今年8月1日有沒有發生廢材悶燒狀況？

柯志恩強調，移送不等於問題解決，更不能拿「去年就知道」幾個字，迴避土地持續遭受破壞的事實。土地是高雄留給下一代的資產，不應該成為非法廢棄物的容身之處，這不是單一一處廢木材的問題，而是高雄近年接連出現濃大峽谷、小港柏油山、燕巢垃圾山、田寮垃圾山的環境警訊。市民真正想知道的是，對於農地遭非法堆置廢棄物，是如何預防、如何監測、如何及時處理，而不是在民代揭露之後，再來說「我們去年就知道」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她從未否認市府對於永安廢材山查緝作為，但市民有權追問後續處理情況，以及為何8月1日又發生廢材悶燒。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她從未否認市府對於永安廢材山查緝作為，但市民有權追問後續處理情況，以及為何8月1日又發生廢材悶燒。圖／柯志恩競辦提供

2026九合一選舉 柯志恩 高雄市選舉

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