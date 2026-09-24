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賴總統站台相挺　曝普發1萬由蘇巧慧當面建議

中央社／ 新北24日電

總統賴清德今天為民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧站台表示，普發新台幣1萬元是由蘇巧慧當面建議。台灣經濟成長率破11%，在多項國際評比中名列前茅，大家要對台灣有信心。

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兼任民進黨主席的賴總統上午與蘇巧慧等出席新北新莊區慈祐宮建廟340週年參香祈福，民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、民進黨新北市議員及新北市議員參選人與會。

賴總統表示，除為國家祈福，也許願「蘇巧慧高票當選」。明年普發1萬元政策與蘇巧慧有很大淵源，籌編預算時，蘇巧慧找他並當面提議「台灣經濟好，能不能發1萬元AI紅利？」

賴總統說，發錢當然好，但當時錢不夠，絕不能舉債發紅利、債留下一代，他對蘇巧慧說「妳回去想辦法，看要去哪間廟拜拜，祈求經濟更好」，如果稅收增加，各部門編預算後如果有賸餘再發，之後台灣經濟成長率逐步上升破11%。

賴總統表示，人工智慧（AI）紅利雖由蘇巧慧建議、他決定普發，但這是大家一起賺的錢。台灣在許多國際評比中，包括國家競爭力、自由指數等數一數二，希望大家團結、對台灣有信心，無論國際如何變化、風雨怎麼飄搖，他都會堅定顧好台灣。

蘇巧慧說，新莊是她成長的地方，對這裡有深厚情感，「我就是新莊的女兒」，希望未來能和新莊隊打拚，再次繁榮廟街，讓更多人看到在地悠久文化歷史。

此外，近期多家民意調查顯示趨勢上升，蘇巧慧接受媒體聯訪表示，非常感謝愈來愈多市民相挺，她會繼續把握上升趨勢，不足部分會虛心檢討，希望率新北進入下個時代。

至於是否邀民進黨台北市長參選人沈伯洋同台，蘇巧慧說，兩人其實在許多場合同框，雙北本來就是連動的共同生活圈，相信未來一定會有很多合體機會。

2026九合一選舉 蘇巧慧 賴清德 新北市選舉

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