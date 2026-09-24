童子瑋「黃阿瑪」現身基隆港賴總統將加持 謝國樑大酸：只借特殊人士

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋攜手知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，今晚7時在基隆港水域展出高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球，賴總統將親臨加持。市長謝國樑今天說，市府曾借基隆港1天划龍舟被拒，但「黃阿瑪」就可借給「特殊人士」一展2個月，讓市政府非常的羨慕。

基隆市議員郭美秀今天質詢說，基隆市的優勢就是靠海，可以把裝置藝術延伸到海上或港灣，就看怎麼規畫，就像文化中心屋頂有大鯨魚，如果放在海洋廣場的水面上會更吸睛。

謝國樑表示，針對郭議員建議把潮藝術等裝置藝術放到海上，他深有所感，當初他們就有想過，也有想過，但海上場地不被允許。上次龍舟賽要借一天都不答應，借長時間擺裝置藝術難度更大。

謝國樑特別提及，前一陣子端午節前，市府曾向基隆港務單位借一天划龍舟，立委林沛祥也協調，還是一天都不借給基隆市政府，不允許，但今晚「黃阿瑪」的活動，就可以借給「特殊人士」兩個月展覽，讓市政府非常的羨慕。

童子瑋進步基隆辦公室表示，不清楚市府划龍舟的相關規畫以及港公司的評估，但黃阿瑪屬於靜態展覽，應該在安全性跟可控性上都更適合，從這幾天的媒體關注度來說，相信對基隆形象的城市宣傳的效益也非常有幫助，期盼未來市府也有能力規劃更好的活動，讓基隆市民有光榮感。

針對謝國樑的說法，基隆港務分司表示，正在了解中稍後會有說明。

童子瑋日前測試時指出，今年是基隆400年，紀念一座城市走過400年，當然要回顧過去的歷史，也要思考未來。同樣重要的是，也要替現在生活在這座城市的人，留下值得記住的快樂。因此這次特別從孩子與家庭的角度出發，希望讓整座城市多一點歡慶氣氛，也讓親子家庭可以一起走到港邊，共同參與基隆400。