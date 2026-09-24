台灣前進公布107名村里長參選人有前科 籲支持查核

「台灣前進」今天公布全台107位村里長參選人刑事紀錄，案件以幽靈人口等選舉犯罪最多，其次是公費詐領與暴力恐嚇，也有性犯罪與跟蹤騷擾。台灣前進呼籲，選民投票前要看清楚，也邀民眾通報、捐款支持查核工作。

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，上午舉行記者會。時代力量黨主席王婉諭表示，台灣前進15日公布議員參選人刑事紀錄，查核全台1502位議員參選人的公開判決，滾動更新至今，已發現133位有刑事紀錄。

王婉諭指出，這次延伸到村里長，全台20個縣市共有107位參選人有刑事紀錄，以高雄市22位最多，其次是新北市17位、台南市11位。

台灣前進說，村里長調查沿用議員調查標準，納入所有刑案紀錄，並區分起訴、判決有罪、有罪確定3種狀態；起訴案件獨立標示，不代表有罪。為避免同名同姓誤植，團隊同時核對年齡、地區、任職經歷與判決書線索，身分有疑點者一律不公布，資料截至9月23日。

台灣前進表示，依罪名分類，選舉犯罪36件最多；不法詐領與不實申報公費、暴力恐嚇各21件，並列第二；酒駕、毒駕與交通肇事8件；性犯罪與跟蹤騷擾7件。

台灣前進說，有7位參選人涉及性犯罪與跟蹤騷擾，包括企圖性侵、強制猥褻、提供場所讓人從事性交易牟利、性騷擾與跟蹤騷擾，其中2件性騷擾案被害人是未成年者。36件選舉犯罪中，25件是虛偽遷籍投票，也是俗稱的幽靈人口，另有8件賄選。

台灣前進表示，全台共7780個村里、1萬4100位村里長參選人，呼籲民眾協助通報遺漏案件或資料錯誤。