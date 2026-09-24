快訊

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

連假前觀望！台股收跌132點守住48K 台積電跌25元、收2,475元

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣前進公布107名村里長參選人有前科 籲支持查核

中央社／ 台北24日電

「台灣前進」今天公布全台107位村里長參選人刑事紀錄，案件以幽靈人口等選舉犯罪最多，其次是公費詐領與暴力恐嚇，也有性犯罪與跟蹤騷擾。台灣前進呼籲，選民投票前要看清楚，也邀民眾通報、捐款支持查核工作。

2026九合一選舉

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，上午舉行記者會。時代力量黨主席王婉諭表示，台灣前進15日公布議員參選人刑事紀錄，查核全台1502位議員參選人的公開判決，滾動更新至今，已發現133位有刑事紀錄。

王婉諭指出，這次延伸到村里長，全台20個縣市共有107位參選人有刑事紀錄，以高雄市22位最多，其次是新北市17位、台南市11位。

台灣前進說，村里長調查沿用議員調查標準，納入所有刑案紀錄，並區分起訴、判決有罪、有罪確定3種狀態；起訴案件獨立標示，不代表有罪。為避免同名同姓誤植，團隊同時核對年齡、地區、任職經歷與判決書線索，身分有疑點者一律不公布，資料截至9月23日。

台灣前進表示，依罪名分類，選舉犯罪36件最多；不法詐領與不實申報公費、暴力恐嚇各21件，並列第二；酒駕、毒駕與交通肇事8件；性犯罪與跟蹤騷擾7件。

台灣前進說，有7位參選人涉及性犯罪與跟蹤騷擾，包括企圖性侵、強制猥褻、提供場所讓人從事性交易牟利、性騷擾與跟蹤騷擾，其中2件性騷擾案被害人是未成年者。36件選舉犯罪中，25件是虛偽遷籍投票，也是俗稱的幽靈人口，另有8件賄選。

台灣前進表示，全台共7780個村里、1萬4100位村里長參選人，呼籲民眾協助通報遺漏案件或資料錯誤。

里長 王婉諭 歐巴桑聯盟 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大選前各地傳賄...選中市議員涉賄 遭扣千萬現金 樁腳遭收押

台中市議員參選人鄭伯其涉賄10萬交保 中檢：樁腳查扣1526萬現金

每票最高3000！竹縣峨眉2參選人挑戰現任村長爆賄選遭聲押

詐騙兩年奪走1643億 賴士葆批中央裁罰過輕：將修法課責Meta母公司

相關新聞

九把刀「同組論」蔣萬安拿政績回應...暗酸沈伯洋「住內湖救塞車」

年底選戰倒數65天，作家九把刀昨用「雙人分組報告」比喻，問民眾若要從蔣萬安、沈伯洋中挑1人完成學期報告，會選誰當搭檔？台北市長蔣萬安今舉任內讓大巨蛋能開演唱會、輝達落腳北市等政績，用實際政績回應九把刀的問題。

郭正亮曝鄭麗文下周見王惠美 王惠美：我是從媒體上看到的

國民黨昨晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，為彰化縣長參選人魏平政造勢，應邀助講的名嘴郭正亮現場表示，國民黨主席鄭麗文將於下周與彰化縣長王惠美見面，不過王惠美今天表示，「我是從媒體上看到的」，未正面證實。

【重磅快評】賴清德捧殺?小菜及受災大戶別傻傻分不清

總統賴清德桃園縣長參選人黃世杰助講，一番「老實話」掀波瀾，他除了大讚桃園市長張善政，還說四年前他早知道鄭運鵬會輸，賴不僅精準切割蔡英文，也同時大力洗臉鄭文燦；最尷尬的是不得不陪以苦笑的黃世杰，因為他還是鄭運鵬的總幹事，也是鄭文燦的大弟子，對參選人而言，還有什麼比這個更大的災難？

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰 蔣萬安3問：誰充滿敵意？

賴總統昨讚桃園市長張善政大材小用，應去選總統？並舉當年台南大地震，張善政沒因綠執政縣市不理不睬，三個月內去了12次視察關心。台北市長蔣萬安今被問，對比現在卓榮泰院長，會不會覺得心寒？蔣今受訪說，「誰真正關心地方民意，誰真正照顧地方政府，那誰又是才是真正充滿敵意？」其實大家都看得很清楚。

永安「廢材山」被指烏龍爆料 柯志恩：去年已發現為何今年還在燒？

高雄永安「廢材山」事件延燒，市府聲稱此案是市府主動查緝，烏龍爆料抹煞基層努力。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，環保局去年底發現、調查並移送司法，但為何至今現場仍堆置大量廢木材，甚至悶燒，清運計畫要拖到今年底才能完成？「我們揭露的是現場存在的問題，不是捏造一個不存在的問題」。

台南鄉親力挺蘇巧慧 賴清德：選對市長新北做全國領頭羊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天找來賴清德總統助陣，上午到新莊慈祐宮參拜後，舉辦「旅外台南鄉親暨新莊座談會」，現場聚集數百位台南鄉親及地方支持者。賴清德表示，蘇巧慧在立法院及地方服務的表現有目共睹，十年來一心投入新北，若由蘇巧慧帶領，新北市可以成為全國各縣市的領頭羊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。