滷肉飯成選舉話題 蔣萬安稱包容、沈伯洋盼討論勿踩紅線

「鬍鬚張」少東表態支持台北市長蔣萬安，金峰滷肉飯老闆娘則希望民進黨台北市長參選人沈伯洋當選。蔣萬安今天說，民主社會應包容不同；沈伯洋表示，挺誰是商家自由，但討論時有些紅線不能踩。

知名連鎖餐飲業者「鬍鬚張」少東日前表態支持蔣萬安，台北市知名店家金峰滷肉飯老闆娘昨天出席沈伯洋寺廟參拜行程並表達支持，在網路引發討論。

蔣萬安今天上午出席中華民國115年國慶升旗暨慶祝活動記者會前被媒體堵訪，被問及金峰滷肉飯力挺沈伯洋卻被洗負評。蔣萬安說，「滷肉飯可以選肥的、瘦的，民主社會其實也應該包容各種不同。」

蔣萬安表示，平常他都會選擇各式滷肉飯，包括金峰滷肉飯也是他讀書時期非常喜愛的店家。

沈伯洋今天出席國家住宅及都市更新中心舉辦的「黎孝好室」社會住宅開工典禮，接受聯訪時也被問到滷肉飯話題。他說，標準很簡單，就是商家挺誰是商家自由，外界有討論也是民眾的自由，但認為有些紅線不能踩。

沈伯洋表示，紅線就是不要人身攻擊、不要造謠、不要刷網路評論，過去他都提過，如踩到紅線，一定予以譴責，呼籲大家不要做類似這樣的事情。媒體詢問是否認為蔣萬安的說法雙標，沈伯洋說，蔣的標準由蔣自己掌握。