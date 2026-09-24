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金華國中食安事件 沈伯洋：討論被稱造謠不敢苟同

中央社／ 台北24日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問及金華國中食品安全事件時說，外界把事實攤開討論被稱造謠，不敢苟同這樣處理事情的態度。

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民進黨台北市議員簡舒培昨天說，金華國中家長陳情，4日學生與老師食用營養午餐鮮味小卷後，多個班級甚至導師室都有人腹瀉、嘔吐等；教育局表示，校方接獲1名學生腹瀉，同班級內另有2人不適，但症狀不同，其他師生無症狀，非集體食物中毒。

台北市長蔣萬安今天談及金華國民中學食品安全事件表示，台北市教育局已清楚說明，校方、團膳業者也發布聲明，任何指控須有所本。

沈伯洋今天出席國家住宅及都市更新中心的社宅動土典禮前接受聯訪被問及此議題時說，台北市政府未說清楚像是檢驗報告等內容，如果不先講清楚這些事，當外界把事實攤開討論時卻被提到是造謠，不敢苟同這樣處理事情的態度。

沈伯洋被問及網友轉貼市府砍樹文章卻被提告的看法時表示，蠻扯的，樹還沒種回來，人就要先被告，真的非常不合理，北市府應清楚說明發生此事原因，且民眾因不知道答案才猜測，不解決問題卻先解決提出問題的人。

媒體詢問有網友希望中山足球場可回歸成為足球場，沈伯洋說，先前他提出運動政策就有足球議題，包含中山足球場的方案，很高興外界能關心此議題，也認為運動文化跟人格培養有關，只要從小培養，對未來相關運動發展一定只有好處。

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