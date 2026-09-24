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郭正亮曝鄭麗文下周見王惠美 王惠美：我是從媒體上看到的

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
名嘴郭正亮昨指出國民黨主席鄭麗文將於下周與彰化縣長王惠美見面，不過王惠美今天表示，「我是從媒體上看到的」，未正面證實。記者林敬家／攝影
名嘴郭正亮昨指出國民黨主席鄭麗文將於下周與彰化縣長王惠美見面，不過王惠美今天表示，「我是從媒體上看到的」，未正面證實。記者林敬家／攝影

國民黨昨晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，為彰化縣長參選人魏平政造勢，應邀助講的名嘴郭正亮現場表示，國民黨主席鄭麗文將於下周與彰化縣長王惠美見面，不過王惠美今天表示，「我是從媒體上看到的」，未正面證實。

2026九合一選舉

彰化縣長王惠美不滿國民黨提名縣長的過程，未積極輔選黨提名的縣長參選人魏平政，卻陪同總統及行政院長行程，引起藍營基層不滿。

昨晚「救台大行動」晚會，國民黨主席鄭麗文及縣黨部主委蕭景田、名嘴郭正亮等人登台助講。鄭麗文仍堅信王惠美會歸隊，郭正亮則說，王惠美「聰明一世、糊塗一時」，若民進黨縣長參選人陳素月當選，王惠美8年的政績都將遭民進黨抹黑、清算，並強調「只有魏平政當選，你才是真正過關」。

彰化縣議會今天召開定期會，王惠美列席，面對是否將與鄭麗文碰面，她指出「我是從媒體上看到的」，未多作說明。

王惠美 郭正亮 鄭麗文 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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