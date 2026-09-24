郭正亮曝鄭麗文下周見王惠美 王惠美：我是從媒體上看到的

國民黨昨晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，為彰化縣長參選人魏平政造勢，應邀助講的名嘴郭正亮現場表示，國民黨主席鄭麗文將於下周與彰化縣長王惠美見面，不過王惠美今天表示，「我是從媒體上看到的」，未正面證實。

彰化縣長王惠美不滿國民黨提名縣長的過程，未積極輔選黨提名的縣長參選人魏平政，卻陪同總統及行政院長行程，引起藍營基層不滿。

昨晚「救台大行動」晚會，國民黨主席鄭麗文及縣黨部主委蕭景田、名嘴郭正亮等人登台助講。鄭麗文仍堅信王惠美會歸隊，郭正亮則說，王惠美「聰明一世、糊塗一時」，若民進黨縣長參選人陳素月當選，王惠美8年的政績都將遭民進黨抹黑、清算，並強調「只有魏平政當選，你才是真正過關」。

彰化縣議會今天召開定期會，王惠美列席，面對是否將與鄭麗文碰面，她指出「我是從媒體上看到的」，未多作說明。