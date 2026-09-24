中秋團圓生變？謝典霖父子涉賄遭押拚交保 台中高分院今收卷審理

彰化縣議會議長謝典霖與其父謝新隆因涉嫌議會餐敘賄選案，雙雙遭法院裁定羈押禁見。為爭取能在中秋節前夕解除羈押、返家團圓，謝氏父子已委任律師正式提起抗告。台中高分院今日證實，已收到該案的抗告案卷，火速分案交由法官審理，究竟兩人能否如願重獲自由，後續的裁定結果備受各界矚目。

台中高分院表示，彰化縣議會議長謝典霖、其父謝新隆的羈押抗告案，今天已收到抗告案卷，並分案予法官審理，有裁判結果，待法官後續裁定。

彰化縣議會議長謝典霖議會餐敘涉賄案，與父親謝新隆2人遭羈押，母親鄭汝芬具保100萬元；謝新隆父子已向彰化地院提抗告希望解除羈押，至於檢方決定不提抗告。

回顧案情，謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰檢先前向法院聲押禁見謝典霖、謝典霖的父親謝新隆及母親鄭汝芬等5人；彰化地院法官認為，謝典霖、謝新隆因對相關共犯及證人具高度影響力，也可能影響其他共犯、證人證述，17日晚間裁定2人羈押禁見；鄭汝芬則因謝新隆父子都遭羈押，准以100萬元具保。

為此，謝新隆及謝典霖的律師已在21日向法院提出抗告，全力爭取讓謝新隆父子解除羈押，希望能順利返家過中秋節。