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「洋流」周日到台中 何欣純：我們很多政見不謀而合

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
沈伯洋27日第一站到北區元保宮，和民進黨新人議員參選人打戰鬥陀螺。圖／議員參選人陳信秀提供
沈伯洋27日第一站到北區元保宮，和民進黨新人議員參選人打戰鬥陀螺。圖／議員參選人陳信秀提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋9月27日將到台中，為台中市長參選人何欣純和議員參選人站台。何表示，她和沈提出的政見，有很多地方不謀而合，兩人可以藉此討論2個城市的治理，相互交流切磋，也可以彼此拉抬，讓台北跟台中更好。

2026九合一選舉

何欣純今天發布清潔隊員福利政見，會後受訪表示，和沈伯洋約27日上午在審計新村走讀，是因為審計新村本身有很多歷史建築，也是年輕人聚集創新的聚落，可謂文化底蘊創新的成功典範，她希望透過審計新村的模式，和沈伯洋對談未來台北與台中的市政治理，以及文化歷史建築活化再利用。

何欣純指出，審計新村旁邊是有名的綠園道，她會和沈伯洋沿著綠園道邊走邊聊，也探討都市綠化的方式，如何在極端天氣之下，靠種樹讓市民更涼爽；走讀的終點是市民廣場，那裡是台中市民最常去的廣場之一，她和沈可以一起走入市民生活空間，討論如何提供市民更好的親子空間。

何欣純補充，這次和沈伯洋的「欣潮洋流」合體，既是許多網友在網路上的呼聲，她本身也在1個多月前就和沈伯洋辦公室聯絡；沈許多台北市政見，和她在台中市提出的政見不謀而合，兩人有類似的治理概念與未來想像，希望可以互相交流切磋拉抬，讓台中跟台北更好。

沈伯洋27日上午9時預計先到北區元保宮，和民進黨新人議員參選人陳映辰、簡嘉佑、陳信秀、詹智翔打戰鬥陀螺，10時到西區審計新村和何欣純城市走讀，最後赴南屯區何欣純競選總部，參加百工百業後援會授證授旗大會，中午過後離開。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）本周日上午將前往台中，與台中市長參選人何欣純（左）合體。圖／何欣純競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）本周日上午將前往台中，與台中市長參選人何欣純（左）合體。圖／何欣純競辦提供

何欣純（左三）表示，她和沈伯洋在城市治理和未來想像上，有很多地方不謀而合，希望互相交流切磋，讓台北跟台中都更好。記者陳敬丰／攝影
何欣純（左三）表示，她和沈伯洋在城市治理和未來想像上，有很多地方不謀而合，希望互相交流切磋，讓台北跟台中都更好。記者陳敬丰／攝影

何欣純 台中 政見 2026九合一選舉 沈伯洋 台中市選舉

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