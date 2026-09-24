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「洋流」周日到台中 何欣純：我們很多政見不謀而合
民進黨台北市長參選人沈伯洋9月27日將到台中，為台中市長參選人何欣純和議員參選人站台。何表示，她和沈提出的政見，有很多地方不謀而合，兩人可以藉此討論2個城市的治理，相互交流切磋，也可以彼此拉抬，讓台北跟台中更好。
何欣純今天發布清潔隊員福利政見，會後受訪表示，和沈伯洋約27日上午在審計新村走讀，是因為審計新村本身有很多歷史建築，也是年輕人聚集創新的聚落，可謂文化底蘊創新的成功典範，她希望透過審計新村的模式，和沈伯洋對談未來台北與台中的市政治理，以及文化歷史建築活化再利用。
何欣純指出，審計新村旁邊是有名的綠園道，她會和沈伯洋沿著綠園道邊走邊聊，也探討都市綠化的方式，如何在極端天氣之下，靠種樹讓市民更涼爽；走讀的終點是市民廣場，那裡是台中市民最常去的廣場之一，她和沈可以一起走入市民生活空間，討論如何提供市民更好的親子空間。
何欣純補充，這次和沈伯洋的「欣潮洋流」合體，既是許多網友在網路上的呼聲，她本身也在1個多月前就和沈伯洋辦公室聯絡；沈許多台北市政見，和她在台中市提出的政見不謀而合，兩人有類似的治理概念與未來想像，希望可以互相交流切磋拉抬，讓台中跟台北更好。
沈伯洋27日上午9時預計先到北區元保宮，和民進黨新人議員參選人陳映辰、簡嘉佑、陳信秀、詹智翔打戰鬥陀螺，10時到西區審計新村和何欣純城市走讀，最後赴南屯區何欣純競選總部，參加百工百業後援會授證授旗大會，中午過後離開。
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