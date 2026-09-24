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4億船員會館洗澡和房間數不足 漁業署長跳針回：漁工洗睡都在船上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影

前鎮漁港投入81億元改造卻問題叢生，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館，質疑會館洗澡和房間數不足，和當初設計目的不符，且補助漁工的經費如何編列等連番問題，讓漁業署長王茂城招架不住，不斷跳針回「漁工洗、睡本來就在船上」。

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斥資4.05興建的船員會館會勘，由於會館先前因船員入住得每晚1380元，漁工住不起，入住率僅2成，洗澡間40間數量不足，旺季時讓漁工得排隊，後經本報體檢相關問題，漁業署調整方案，住宿價降到100元，並由船東吸收。

柯志恩今天上午偕立委洪毓祥以及藍營市議員李雅靜、白喬茵、蔡金晏、蔡武宏等人聯袂會勘前鎮漁港，多功能水產品運銷中心、船員會館等相關興建改善後的現況。

柯志恩和洪毓祥等人質疑當初興建船員會館的設計目的源由和興建後的措施不符，指原則上興建時原本希望一年可入住多少人？入住率低以及40間的洗澡間也和旺季時返港漁工人數不成比例等問題。

漁業署長王茂城指，漁工本來就會住船上，政府蓋這樣公共設施，公開招標由逸泰營運，兩層樓64個房間，本來以境外雇傭船員為優先要發揮效益，若只能接漁工生意，活不下，聽完王茂城解釋後，藍營議員陳麗娜當場質疑那這樣要維護誰的人權？代表船員會館一開始的設計錯了，定調不對。

農業部政務次長黃昭欽出面解釋，漁工在船上都有自己的臥鋪和船位，船進出港前要銜接住宿的人不是說有一百艘船，就有一百艘船的人進駐，之前預估平均一個月有兩艘至四艘船，若用得到的話，一艘船也不可能有這麼多人住。

柯、洪2人指，我們現在質疑的是當初的設計點是為了什麼？漁工和商業混合，比例、源由為何？若高級船員才能來住，那有來洗澡的地方也應增多。洪指，現在解釋也沒用了。

王茂城不斷跳針回，「船上本來就可以洗澡、睡覺」，柯志恩詢問，現在漁工睡覺補助100元，但漁業署要補助編列的經費從何而來，王茂城和黃昭欽面有難色、答不出來，柯、洪2人要求漁業署將在立院提出報告。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午偕民眾黨立法委員洪毓祥會勘耗資4.05億元蓋船員會館。記者石秀華／攝影

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