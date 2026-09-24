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九把刀「同組論」蔣萬安拿政績回應...暗酸沈伯洋「住內湖救塞車」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席115年國慶升旗暨慶祝活動記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席115年國慶升旗暨慶祝活動記者會。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數65天，作家九把刀昨用「雙人分組報告」比喻，問民眾若要從蔣萬安沈伯洋中挑1人完成學期報告，會選誰當搭檔？台北市長蔣萬安今舉任內讓大巨蛋能開演唱會、輝達落腳北市等政績，用實際政績回應九把刀的問題。

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甚至蔣萬安提到解決內湖交通問題時，也暗酸對手沈伯洋稱，「解決內湖交通不是要所有在內湖工作的市民朋友，都搬來內湖住」，蔣說，他要解決內湖交通，是擬定短中長期解方，並且東環段也兌現承諾上任2年內動工。

蔣萬安今天上午出席115年國慶升旗暨慶祝活動記者會，媒體問蔣萬安，九把刀用「雙人分組報告」比喻　問想跟誰同一組。蔣萬安舉上任第一年就克服重重困難，讓大巨蛋完工啟用；也克服了法規限制，後來舉辦演唱會、帶動演唱會經濟，迎來去年超過260萬人次進場，帶來經濟效益超過187億。

蔣說，更重要，因為有了大巨蛋，台北市明、後年爭取到兩場國際頂尖賽事，棒球世界十二強賽事及洛杉磯奧運棒球最終資格賽，都將在台北舉辦，就在大巨蛋。

另一方面蔣萬安也提到，為什麼北市府努力克服一切艱困的挑戰，爭取輝達落腳在台北、就在北士科。這個對於台北、對台灣未來整體產業的發展極為重要、極為關鍵。

蔣說，當然還有六條捷運線全面動工，不只北環段、南環段，當然東環段也擬定短中長期解決內湖交通的問題，並且東環段也兌現承諾在上任2年內動工，未來根本解決內湖交通問題，而不是要所有在內湖工作的市民朋友都搬來內湖住。

九把刀 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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