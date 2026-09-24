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何欣純提清潔隊員福利保障五大政見 增加夜點費與業務費、擴大人力

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（左三）提出五大清潔隊員福利政見，包含加碼夜點費、增加志工隊業務費等等。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左三）提出五大清潔隊員福利政見，包含加碼夜點費、增加志工隊業務費等等。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天提出「五大承諾，守護清潔第一線」，要用5項政見提升環保局清潔隊員的待遇，包含夜點費加碼到220元、擴大人力編制、加速垃圾車汰換、升級雨衣風扇衣等裝備，以及提高志工隊業務費到每年6萬元。

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何欣純表示，第一線清潔隊員非常辛苦，是城市看不見的英雄，對於市容景觀、公共衛生、垃圾處理和環境清潔努力付出；她深入基層，了解一線隊員碰到的問題，特別提出五大承諾。

何欣純說，第一個承諾是夜點費加碼，現行夜點費是100到120元，雖然已經從之前的80元調升，跟其他直轄市比還是偏低，她若當選市長會再加碼100元，提高到220元，全國最高，焚化廠和特殊高風險勤務研議再加給，也會視物價波動滾動調整。

何欣純的第二個承諾是擴大人力，她指出台中各區清潔隊工作人員普遍有人力不足、同工不同酬的問題，將近3000名隊員中，2000人是正式隊員，1000人是臨時隊員，不論正式臨時都很辛苦，因此要擴大編制員額、加速臨時人員轉正。

何欣純表示，第三個承諾是加速垃圾車汰換與安全配備升級，目前的垃圾車只有3年內的新車才有完整的行車安全設備，3年前買的老舊垃圾車占總數將近八成，絕大部分沒有行車安全配備，她會下修車輛汰換年限，並編足維修和汰換費用，逐年增加垃圾車的監測系統、倒車警示等配備。

第四個承諾是裝備大升級，何欣純指出，市府團隊說要更新清潔隊員裝備，但不管是雨鞋、雨衣還是背心，汰換速度有限，她允諾若當選會馬上處理，包含雨衣、風扇衣等等；此外現在大型廢棄家具的去化量能嚴重不足，她也會擴大採購破壞機具。

何欣純的第五個承諾是環保志工隊業務費提高，她強調現行志工隊每年業務費僅2.4萬元，每月2000元，可能連吃早餐都不夠用，還要自己煮或由社區籌備；她若當選，會將志工隊業務費提高到每年6萬元、每個月5000元，不只是口頭上說謝謝，要用實際行動力挺第一線人員。

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