影／李四川鶯歌競總成立 404萬市民才是「最大咖」力抗對手大咖總統牌

國民黨新北市長參選人李四川今天出席鶯歌區競選總部暨川友會成立大會。面對媒體詢問直訪敵營本命區的戰略意圖，李四川展現自信表示，新北市29區「每一區都是我的本命區」。針對綠營打出中央大咖牌，李四川強調，自己最大的靠山就是新北市404萬市民，未來將持續深入各區傾聽民意、落實建設。

李四川今表示，感謝鶯歌在地里長與鄉親的熱情支持。他指出，市府團隊近年在鶯歌全力推動各項基礎建設，包括捷運三鶯線、新北市立美術館、活動中心及三鶯大橋等，成果有目共睹。

針對鶯歌未來的發展藍圖，李四川承諾，若順利當選新北市長，將規劃推動「大漢溪捷運縱貫線」串連鶯歌，並促成樹林鐵路地下化延伸至鶯歌，透過交通網絡的完善升級，打造更優質的宜居環境。

談及近期民調變化與民眾黨主席黃國昌的力挺言論，李四川表達感謝，並強調「藍白合作無論選前或選後都不會改變」。他分析，民眾黨支持者最在乎的是參選人能否誠實面對問題、踏實做實事。未來將秉持「不分顏色」的精神，集結各方力量共同為新北建設努力。

面對10月4日立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安等「戰友陣容」將前往助陣，李四川表示，感謝好兄弟們挺到底，自己定會拚到底。

面對對手蘇巧慧再次與總統賴清德同框造勢，李四川表示尊重其競選行程安排，但也直言，新北市被中央砍掉的54.1億元捷運補助款至今仍未到位，各界正拭目以待蘇巧慧的協調能力，喊話中央與蘇巧慧 籲儘速撥付54.1億捷運補助款，切實維護新北市民的權益。

國民黨新北市長參選人李四川鶯歌競總暨川友會成立大會，他再次強調 404萬新北市民才是「最大咖」，「29區都是本命區」，力抗對手蘇陣營的大咖總統牌。記者王長鼎／攝影