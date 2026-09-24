「洋流」9月27日台中合體何欣純 江啟臣：尊重、繼續爭取支持

民進黨台北市長參選人沈伯洋9月27日將到台中，與台中市長參選人何欣純合體，何昨發文宣布，當天上午10時將與沈伯洋從審計新村出發，一路走到市民廣場，散步聊天，也討論城市的未來願景。國民黨台中市長參選人江啟臣今天表示予以尊重，會持續按照自己選舉的節奏，爭取選民支持。

沈伯洋9月27日在台中共3場活動，據了解，第一站會到北屯，與民進黨北區議員參選人簡嘉佑、北屯議員參選人陳信秀打戰鬥陀螺，第二站就是西區走讀活動，第三站到南屯五權西路上的何欣純競總，參加百工百業後援會授證授旗大會，中午過後離開。

江啟臣表示，台中是個幸福宜居友善城市，歡迎各界朋友來台中，每個參選人都有選舉節奏與安排，予以尊重，會持續按照自己選舉的節奏深入每個區，傾聽市民需要，把一項項政策列出，並向所有市民報告，爭取支持。