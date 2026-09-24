「明年普發1萬是蘇巧慧向我建議」 賴清德向媽祖許願蘇高票當選

總統賴清德與新北市長參選人蘇巧慧，今天上午率民進黨公職人員至新莊慈祐宮參香。賴清德表示，台灣半導體等AI產業蓬勃發展經濟持續成長，普發每人一萬元現金AI紅利「是蘇巧慧親自和我建議的」，並直言剛向媽祖許的願就是蘇巧慧高票當選。

今年適逢新莊慈祐宮建廟340週年及2026北台灣媽祖文化節，總統賴清德與新北市長參選人蘇巧慧、民進黨祕書長徐國勇、副秘書長何博文，率民進黨新北市議員參選人一同至慈祐宮參香祈福。

賴清德致詞時表次，上回選舉之前有來拜拜，當市長的時候也有來還願，且慈祐宮之前曾對台南市賑災，所以今天特地來還願，賴清德詢問在場眾人：「大家知道我許什麼願嗎？」接著立即笑著說：「我許的願就是蘇巧慧高票當選啦。」

賴清德指出，明年普發1萬元現金AI紅利跟蘇巧慧有關係，當時他在編預算時，蘇巧慧特別來找他說：「總統，台灣經濟好，可以來發一萬塊的AI紅利嗎？」賴清德說他回覆蘇巧慧：「如果想要發是真的很好，但是錢不夠啊！」因為當時經濟成長率估計才9%多，他做總統絕對不要去借錢來發紅利給民眾，這個事情不能做，不能把債務留給我們下一代。

賴清德說，不久後發布的經濟成長率是10%多，後來突破11%。AI紅利雖然是他決定要發，且是蘇巧慧建議，但這是大家所賺的錢、稅收增加才發，賴清德接著說，除了1萬元AI紅利，明年開始0到18歲小孩每個月可以領 5000元，讀國中、讀高中，全部都免學費，讀私立大學比較貴補助一年35000，如果是低收入戶再多補助20000元，中低收入戶則多補助15000元，全世界沒有這樣啦，很多國家，國會議員、政府官員、民間社團來台灣都誇讚有加。

賴清德接著又說，中東目前在戰爭，很多國家缺油，但看我們台灣，政府首先把油準備好好的，去加油站加油都可以加油，而且價格都很穩定，就是顧慮民生，中油配合政府不漲價的要求、台電電價沒漲，政府給他們補助，就是要穩定物價，讓人民生活可以好過。

賴清德指出，雖然電視上的名嘴在亂講，但我們大家要團結一起打拚，台灣一定會越來越好。無論國際怎麼變化，風浪怎麼飄搖，他的心都很堅定，一定把台灣顧好。