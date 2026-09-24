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影／賴清德總統新莊慈祐宮參香 許願「蘇巧慧高票當選」
賴清德總統上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起到新莊慈祐宮參香祈福，並贈送「霖雨溥化」匾額給慈祐宮，由新莊慈祐宮主委陳圓光代表接受，隨後賴總統表示自己除了還願，也許了一個願，那就是希望「蘇巧慧高票當選」。
賴清德總統致詞時表示台灣不只經濟成長率超過11%，國家競爭力全世界第四名，民主成績亞洲第一名，自由指數國際上數一數二，所以大家對自己的國家要有信心，有些政治人物、電視名嘴要黑白講就隨他黑白講，因為（台灣）是自由的世界，大家團結打拚，台灣一定會越來越好。
賴總統強調一定會把台灣顧好、把經濟拚好、把人民照顧好，並表示除了「1萬AI紅利」，明年開始18歲以下，每個小孩每年可以領5000元，全世界沒有這樣的，獲得台下熱烈掌聲。
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