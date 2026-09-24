【重磅快評】賴清德捧殺?小菜及受災大戶別傻傻分不清

總統賴清德桃園縣長參選人黃世杰助講，一番「老實話」掀波瀾，他除了大讚桃園市長張善政，還說四年前他早知道鄭運鵬會輸，賴不僅精準切割蔡英文，也同時大力洗臉鄭文燦；最尷尬的是不得不陪以苦笑的黃世杰，因為他還是鄭運鵬的總幹事，也是鄭文燦的大弟子，對參選人而言，還有什麼比這個更大的災難？

民進黨行動中常會昨天移師桃園，賴清德助講達25分鐘。他試圖以「明褒暗貶」張善政的方式替黃世杰助選，但外界聽到的是賴大讚張善政，對張的學經歷如數家珍，還說黃的學經歷不如張；讓人印象最深刻的則是賴自爆四年前他早認為鄭運鵬一定會輸。這番老實話一出，難堪的人不只鄭運鵬，若真要開名單，恐怕可列印好幾張A四紙。

四年前張善政大贏鄭運鵬12萬8589票，賴清德時任副總統，他也來桃園助選好幾次，當時他可是大讚鄭運鵬「年輕、有活力、好用、耐操又省油」，是最合適的市長人選，他並以自身經驗為鄭背書，稱鄭擔任黨團幹事長，過去陳其邁、潘孟安等人都曾經這個職位磨練，是成為五星市長的保證。

賴清德當時還說，當時的桃園市長鄭文燦與鄭運鵬是「兩兄弟」，兩人為桃園爭取2000多億重大建設，若鄭運鵬接棒，可以讓「建設列車繼續前進，不用轉彎、走回頭路」，也是對鄭文燦最好的肯定。

這些話對鄭運鵬、鄭文燦、黃世杰而言，應該是言猶在耳。如果賴清德昨天說的是老實話，那四年前他助選鄭運鵬的說法肯定「諸多不實」，鄭運鵬至今沒有回應，民進黨茶壼風暴則在醞釀中。

眾人皆知，鄭運鵬是「小英男孩」無誤，四年前蔡英文徵召林智堅選桃園市長，但林隨後爆發論文抄襲並宣布退選。為了快速穩住陣腳，蔡英文欽點時任林智堅競選總幹事的鄭運鵬上陣，並定調「戰場一分為二，運鵬戰桃園、智堅戰清白」，並親自幫鄭運鵬繫競選背帶，稱讚他「遲早會做黨主席」。

後來選戰勝落幕，「運鵬輸掉桃園、智堅輸了清白」，一旁見習的賴清德想必有感，昨天一番遲來的老實話傷了不少人，但是為了掌握權柄，賴不借切割，鄭運鵬、林智堅只是小菜，最大的受災戶應是蔡英文、鄭文燦，賴形同根本否定當年兩人的提名眼光與布局。

四年前的桃園市長選戰，不論是林智堅或鄭運鵬，都是蔡英文拍板決定，賴清德昨天說「早就知道不會贏」，在政治語言上被認為是直接打臉蔡英文，英賴心結顯未消解，更是對蔡英文時代人馬的精準切割。

鄭文燦和賴清德又是另一種微妙競爭關係，2019年英賴大戰後，蔡刻意扶持鄭文燦，使得賴鄭二人形成競爭態勢，後來鄭文燦涉貪被押即傳出「宮鬥說」，政治還真是步步驚心。

不巧的是，賴清德這次提名了黃世杰，但鄭文燦卻在誓師餐會中坐C位，很難說賴清德不會介意。昨天的「捧殺」顯然有提點黃世杰的意味，也宣示賴鄭仍有心結。鄭運鵬的例子在前，黃世杰出自鄭文燦嫡系兼分身，選舉結束後，誰能保證賴清德那天不會再說一次關於黃世杰的老實話？