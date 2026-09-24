高雄爆「廢材山」市府卻稱烏龍爆料 藍營：為何一再發生環境問題？

高雄永安「廢材山」事件延燒，市府指稱此案是市府主動查緝，烏龍爆料抹煞基層努力。市長參選人柯志恩認為，美濃大峽谷到廢材山，都是引起外界關注後才開始處理。民進黨議員不滿柯志恩「明顯刻意偏頗，忽略查緝所需的時間與人力投入」。藍再回擊，不是案件移送就已經解決問題，為什麼高雄一再發生環境問題？

國民黨議員許采蓁昨在議會質詢揭露，永安區一處農地堆置大量廢木材，總面積接近六座游泳池之多，農地變垃圾場。她也質疑，美濃大峽谷沒有及早發現，永安廢材山今年8月還因為悶燒遭環保局裁罰，為何一直曝露未處理？

國民黨高雄市長參選人柯志恩會勘後發文表示，廢木材大量堆置、露天曝曬，「這也正是我認為高雄現在最需要檢討的地方」。

柯志恩說，美濃大峽谷、小港柏油山、燕巢垃圾山、田寮垃圾山，再到今天的永安廢材山。一塊又一塊土地被破壞，難道都要等到地方民眾陳情、民代調查，甚至引發大家關注之後，才開始處理？令人無法接受。

高市府以「去年已主動查緝永安廢木材非法棄置，勿烏龍爆料抹煞基層努力」發稿指出，環保局去年已主動調查、開罰並移送司法偵辦，呼籲特定人士不要為了選舉，過期冷飯熱炒，惡意抹煞基層守護家園的努力。

民進黨議員邱俊憲指出，去年底環保局即主動展開調查，持續追查非法清運車輛、廢棄物來源與相關行為人，今年2月主動移送司法偵辦，後續檢警持續偵辦；監督必須建立在完整事實與時間序列上，不能將一件去年已開始調查、今年初移送司法偵辦的案件，描述成「等到民代調查才開始處理」。

邱俊憲強調，監督可以嚴格，批評也可以尖銳，但事情發生的先後順序不能被省略，第一線已經做過的查緝、蒐證、移送，也不能被當作不存在。

國民黨高市黨部發言人張永杰反擊，沒有人說「市府沒有查」，更沒有人搶功說永安廢材山是昨天才第一次被發現。民代工作本來就是監督，不是問題案件移送，就當作已經解決，查到不等於處理完，開罰不等於環境恢復，移送更不等於後續的問題不用去管。

張永杰強調，與其急著把民代監督抹黑成烏龍爆料、讓人噤聲，不如好好面對為什麼高雄一再發生土地遭破壞、廢棄物非法堆置的環境問題？