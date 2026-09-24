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偕總統齊赴新莊慈祐宮祈福 2成小草轉挺？ 蘇巧慧：繼續把握這個趨勢

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
總統賴清德偕蘇巧慧一同至新莊慈祐宮參香祈福。記者黃子騰／攝影
總統賴清德偕蘇巧慧一同至新莊慈祐宮參香祈福。記者黃子騰／攝影

總統賴清德與民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至新莊慈祐宮參香祈福，關於最新民調顯示近2成民眾黨轉挺蘇巧慧，白營喊話大局為重希望小草回歸挺李。蘇巧慧表示多家民調顯示都是上升的，會繼續把握這個趨勢，帶領城市進入下一個時代。

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總統賴清德今天上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，一同至新莊慈祐宮出席建廟340週年參香祈福。媒體詢問蘇巧慧近期民調支持度都在上升，總統也特地來，是否感覺到台北的洋流跟新北是加乘效應？蘇巧慧表示，今年是慈祐宮340週年，希望廟街的慶典讓全新莊的人共同感受這份祝福，總統今天特別為慈祐宮送上匾額，祝福慈祐宮香火鼎盛、新莊平安順利。

蘇巧慧說，前2天副總統蕭美琴也來參與400位幹部受證，現場氣氛非常熱烈，現在網路上還有洋流，可以感受到多方力量在匯聚，大家對雙北的改變、升級、進步有很多的期待。被問及是否會邀請沈伯洋一起來掃街拜票，蘇巧慧指出和沈伯洋在很多場合都有同框，雙方有很多共同的政見願景。雙北本來就是共同的生活圈，也是連動的，未來一定會有很多合體的機會。

昨天公布的最新民調顯示，有近2成的民眾黨支持者轉挺蘇巧慧，白營則喊話大局為重，希望小草回歸挺李四川。蘇巧慧被問及時表示，在地方感受到越來越多的市民站出來支持、認同、肯定我們，也看到多家民調顯示趨勢都是上升的，不管是在地方的體感溫度，或者是民調趨勢，都顯示了同樣的現象。

蘇巧慧說，新北市大家期待的是一個新時代，討論政見、討論願景，檢視候選人本身的特質是不是有領導力、聚合力、創造力、協調力，活力和創意，能夠帶領這個城市進入到下一個階段、下一個時代，她會繼續朝這個方向來努力。

對手國民黨新北市長參選人李四川今天到鶯歌區成立區域競總，另外10月4日立法院長韓國瑜還會來站台，媒體詢問蘇巧慧是否擔心韓流為選情增添變數。蘇巧慧表示尊重每一個候選人陣營的節奏及想要邀請的對象，也希望認同她的市民，還有今天在這裡的新北隊、一起長大的新莊鄉親，大家都是她的後盾。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與民進黨提名的新北市議員參選人合影。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與民進黨提名的新北市議員參選人合影。記者黃子騰／攝影

賴清德致贈匾額給新莊慈祐宮。記者黃子騰／攝影
賴清德致贈匾額給新莊慈祐宮。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示多家民調顯示都是上升趨勢，會繼續努力。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示多家民調顯示都是上升趨勢，會繼續努力。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 小草 慈祐宮 2026九合一選舉 新北市選舉

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