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挺沈伯洋金峰魯肉飯被灌負評？蔣萬安曝也是口袋名單：學生時非常愛
知名魯肉飯名店鬍鬚張，因第三代公開力挺台北市長蔣萬安而被青鳥出征抵制；另一家台北滷肉飯名店「金峰魯肉飯」，也傳出因老闆娘祝福民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，被灌一星負評。蔣萬安今天被問到，午餐是否吃金峰？蔣萬安說，滷肉飯大家可以選肥的、選瘦的，民主社會其實也應該包容各種不同。
媒體繼續追問蔣，今天是否可以期待身體力行（吃金峰魯肉飯）？蔣萬安說，其實他平常很多時候，也都會選擇各式滷肉飯，金峰滷肉飯也是包括在念書、學生時期非常愛的滷肉飯。
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