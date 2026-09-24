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挺沈伯洋金峰魯肉飯被灌負評？蔣萬安曝也是口袋名單：學生時非常愛

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席115年國慶升旗暨慶祝活動記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席115年國慶升旗暨慶祝活動記者會。記者林麗玉／攝影

知名魯肉飯名店鬍鬚張，因第三代公開力挺台北市長蔣萬安而被青鳥出征抵制；另一家台北滷肉飯名店「金峰魯肉飯」，也傳出因老闆娘祝福民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，被灌一星負評。蔣萬安今天被問到，午餐是否吃金峰？蔣萬安說，滷肉飯大家可以選肥的、選瘦的，民主社會其實也應該包容各種不同。

2026九合一選舉

媒體繼續追問蔣，今天是否可以期待身體力行（吃金峰魯肉飯）？蔣萬安說，其實他平常很多時候，也都會選擇各式滷肉飯，金峰滷肉飯也是包括在念書、學生時期非常愛的滷肉飯。

沈伯洋 蔣萬安 負評 2026九合一選舉 台北市選舉 滷肉飯

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