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台中藍白合再進化！江和樹：盧秀燕點頭接競總榮譽主委將親自到場站台

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）今陪同同黨台中市議員江和樹（中）在霧峰市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今陪同同黨台中市議員江和樹（中）在霧峰市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影

台中藍白合再進化！民眾黨台中市議員江和樹今受訪時宣布，將在10月11日成立競選總部，並且邀得台中市長盧秀燕出任競總「榮譽主委」，當天盧秀燕也會親自到場站台支持，展現藍白合。他也透露，盧擔任他的競總主委壓力大，但盧說她願意的，他才來成立競總。

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌今天上午陪同江和樹在霧峰市場掃街拜票。黃國昌說，民眾黨對於2026年台中市議會目標「坐五望六搶七」、成立黨團，非常有信心。相信未來成立黨團，非常期待能在江和樹領導之下發揮更強的戰力，為所有台中的鄉親謀取福利。

江和樹說明，他對民眾黨台中市議員選情都很樂觀，尤其是黃國昌指的「搶七」，就是結合無黨籍加入，相信我們是有機會的，我們要繼續加油。但是選舉很緊張，會朝成立黨團的目標前進。

媒體詢問，是否邀請台中市長盧秀燕站台？江和樹說，10月11日他成立競總，競選總部榮譽主委就是台中市盧秀燕市長，當天她也會來。也是一個表示藍白合作。盧秀燕因為擔任他的競選總部主委，雖然壓力很大，但是盧說她願意的，他才來成立競總。

江和樹指出，成立競選總部很危險，到底要不要給人家吃？吃可不可以？到底我們可不可以信賴台灣？還是台灣要不要讓我們信賴？非常的重要。但他決定，「我們只造勢，沒提供餐食，因為我們會怕」。

媒體追問，盧秀燕有沒有機會跟黃國昌或柯文哲同台？江和樹笑稱，「聽說等等就要同台了」。因為台中在藍白合下，整個戰鬥陀螺的熱潮都上來了。連民進黨的參選人都在學戰鬥陀螺。

盧秀燕 台中 江和樹 2026九合一選舉 台中市選舉

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