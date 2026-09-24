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賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

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賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰 蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北市府國慶活動記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北市府國慶活動記者會。記者林麗玉／攝影

賴總統昨讚桃園市長張善政大材小用，應去選總統？並舉當年台南大地震，張善政沒因綠執政縣市不理不睬，三個月內去了12次視察關心。台北市長蔣萬安今被問，對比現在卓榮泰院長，會不會覺得心寒？蔣今受訪說，「誰真正關心地方民意，誰真正照顧地方政府，那誰又是才是真正充滿敵意？」其實大家都看得很清楚。

2026九合一選舉

賴清德總統昨天將民進黨行動中常會移師桃園，以「難兄難弟」稱讚國民黨籍桃園市長張善政是大材小用，應該去選總統，媒體今天也問蔣萬安，賴總統是否刻意捧張善政，刻意分化國民黨內團結？

蔣萬安今天上午出席北市府國慶活動記者會，蔣說，善政市長他的歷練、他的經驗，他在桃園治理的成績，大家都有目共睹。

媒體也問蔣，賴總統昨舉當年台南大地震，稱張善政當行政院長時三個月內關心視察台南地震12次，沒有因是綠執政縣市就不理不睬，反觀現在的卓榮泰院長，從日前酸台北市敬老卡點數比不上宜蘭縣長參選人林國漳政見？前天會議又暗酸台北市營養午餐食安要檢討？會不會覺得心寒？

蔣萬安說，誰真正關心地方的民意，誰真正照顧地方政府，那誰又是才是真正充滿敵意，其實大家都看得很清楚。

2026九合一選舉 蔣萬安 賴清德 張善政

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