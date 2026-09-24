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敬師禮金加倍發2千、推動生生選用鮮乳 童子瑋提教育四大主張

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天說明「WE CARE教育政策」，提出教育四大主張。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天說明「WE CARE教育政策」，提出教育四大主張。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天說明「WE CARE教育政策」，他提出教育四大主張，從孩子的學習現場、教師支持、專業保障到國際教育，提出包括小班教學、教學助理員、教師備課假與身心調適假等政策。童子瑋表示，未來將以每班25人為目標推動小班教學，並推動「生生選用鮮乳」，讓孩子能獲得更完整的照顧。

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童子瑋提出Classroom、Assistance、Respect、Education四大教育主張，

「C｜Classroom」是給孩子更好的學習現場，未來將以每班25人為目標推動小班教學，也會推動「生生選用鮮乳」，落實營養平權。他指出，教育品質必須要回到每一間教室裡的真實狀況，讓班級人數降低，老師才有更多餘裕了解每一位學生的學習情形，孩子也能獲得更完整的照顧。

童子瑋指出，「A｜Assistance」就是幫老師減壓、提供更完整的教學支持。未來將推動各校配置教學助理員，協助處理教務工作，校園工程則由市府專責處理，降低教師額外承擔的行政壓力；同時提供教師每年9天備課假、3天身心調適假，教師節敬師禮金也將從1000元提高到2000元，讓老師能把更多時間與心力留給教育專業。

「R｜Respect」代表對教師專業的尊重與保障。未來將確立清楚的輔導管教指引，保障教師合理管教與專業教導權，也會成立「教師支持辦公室」，整合市府與相關資源，協助第一線教師面對校園事件。他也提出建立「教師名譽修復機制」，對於經調查後查無不當或遭不實指控的案件，提供澄清及後續協助。

「E｜Education」則是讓基隆的孩子從家鄉出發、走向世界。未來他將厚植「基隆學」，讓孩子更深入認識家鄉文化、歷史與城市特色；同時推動AI教育，不能只是讓學生「會用」工具，而是進一步理解AI、善用AI，也會擴大國際教育交流機會，讓基隆的孩子擁有與世界接軌的能力與視野。

童子瑋說，基隆教育要進步，不能只有照顧孩子，市府也要有支持教師的角色，因為老師應該是除了家長以外，最在乎孩子學習品質的人，因此市政府的責任，就是建立一套好的制度，讓老師能專心教學、孩子能安心學習。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天說明「WE CARE教育政策」，提出教育四大主張。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天說明「WE CARE教育政策」，提出教育四大主張。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋 教育 基隆 2026九合一選舉 基隆市選舉

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